POSNA SALATA SA TUNJEVINOM: Brza i ukusna salata za svaku priliku

Milena Tomasevic

18. 11. 2025. u 11:42

U trenucima kada želite lagan, a ipak hranljiv i zasitan obrok, posna salata sa tunjevinom nameće se kao odličan izbor. Jednostavna je za pripremu, bogata svežim sastojcima i idealna kako za svečanu posnu trpezu, tako i za svakodnevni ručak ili večeru.

FOTO: Novosti


Sastojci:
  • 200 gr testenine
  • 200 gr posnog majoneza
  • 5 kiselih krastavačića
  • 2 kuvane šargarepe
  • 200 g kuvanog kukuruza
  • 1 konzerva tunjevine u komadu
  • mirođija po ukusu
  • so po potrebi

Priprema:

Skuvajte testeninu prema uputstvu na pakovanju, ocedite je i ostavite da se ohladi. Kisele krastavačiće i kuvane šargarepe iseckajte na sitne kockice. U većoj činiji pomešajte testeninu, posni majonez, iseckane krastavačiće, šargarepu i kukuruz. Dodajte dobro oceđenu tunjevinu i lagano promešajte da se sastojci ravnomerno sjedine. Pospite mirođijom i po potrebi dodajte so. Salatu ohladite najmanje 30 minuta u frižideru da se ukusi lepo povežu.

Prijatno!

Fudbal
