POSNA SALATA SA TUNJEVINOM: Brza i ukusna salata za svaku priliku
U trenucima kada želite lagan, a ipak hranljiv i zasitan obrok, posna salata sa tunjevinom nameće se kao odličan izbor. Jednostavna je za pripremu, bogata svežim sastojcima i idealna kako za svečanu posnu trpezu, tako i za svakodnevni ručak ili večeru.
- 200 gr testenine
- 200 gr posnog majoneza
- 5 kiselih krastavačića
- 2 kuvane šargarepe
- 200 g kuvanog kukuruza
- 1 konzerva tunjevine u komadu
- mirođija po ukusu
- so po potrebi
Priprema:
Skuvajte testeninu prema uputstvu na pakovanju, ocedite je i ostavite da se ohladi. Kisele krastavačiće i kuvane šargarepe iseckajte na sitne kockice. U većoj činiji pomešajte testeninu, posni majonez, iseckane krastavačiće, šargarepu i kukuruz. Dodajte dobro oceđenu tunjevinu i lagano promešajte da se sastojci ravnomerno sjedine. Pospite mirođijom i po potrebi dodajte so. Salatu ohladite najmanje 30 minuta u frižideru da se ukusi lepo povežu.
Prijatno!
