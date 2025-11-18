POSNA SALATA SA TUNJEVINOM: Brza i ukusna salata za svaku priliku

U trenucima kada želite lagan, a ipak hranljiv i zasitan obrok, posna salata sa tunjevinom nameće se kao odličan izbor. Jednostavna je za pripremu, bogata svežim sastojcima i idealna kako za svečanu posnu trpezu, tako i za svakodnevni ručak ili večeru.

FOTO: Novosti





200 gr testenine

200 gr posnog majoneza

5 kiselih krastavačića

2 kuvane šargarepe

200 g kuvanog kukuruza

1 konzerva tunjevine u komadu

mirođija po ukusu

so po potrebi

Priprema:

Skuvajte testeninu prema uputstvu na pakovanju, ocedite je i ostavite da se ohladi. Kisele krastavačiće i kuvane šargarepe iseckajte na sitne kockice. U većoj činiji pomešajte testeninu, posni majonez, iseckane krastavačiće, šargarepu i kukuruz. Dodajte dobro oceđenu tunjevinu i lagano promešajte da se sastojci ravnomerno sjedine. Pospite mirođijom i po potrebi dodajte so. Salatu ohladite najmanje 30 minuta u frižideru da se ukusi lepo povežu.

Prijatno!