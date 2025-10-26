KREMASTA KROMPIR ČORBA SA BUKOVAČOM I SLANINOM: Topla čorba za hladne dane
Kada napolju zahladi, ništa ne greje bolje od činije guste, mirisne čorbe.
Ova kremasta krompir čorba sa bukovačama i hrskavom slaninom spaja nežnost baršunastog pira od krompira i duboki ukus dimljene slanine i dinstanih pečuraka. Jednostavna je za pripremu, a rezultat je restoranskog kvaliteta.
Sastojci:
- 800 gr krompira
- 1 glavica crnog luka
- 2 čena belog luka
- 1 litar povrtnog ili pilećeg bujona
- 200 ml pavlake (sa 18% mlečne masti)
- 150 gr dimljene slanine
- 150 gr bukovača (ili drugih svežih pečuraka)
- 2 kašike putera ili maslinovog ulja
- so i biber po ukusu
- vlašac za ukrašavanje
Priprema:
Oljuštite i iseckajte krompir na kockice. Na kašiki putera propržite sitno seckani crni i beli luk dok ne omekšaju i zamirišu. Dodajte krompir, prelijte bujonom i kuvajte oko 20 minuta, dok krompir ne postane mekan. Kada je krompir skuvan, izblendirajte sve u glatku kremastu čorbu. Umešajte pavlaku, začinite po ukusu solju i biberom, i kratko zagrejte na laganoj vatri. Slaninu isecite na tanke trakice i ispržite dok ne postane zlatna i hrskava. U istom tiganju, na preostaloj masnoći, ispržite seckane bukovače dok Čorbu sipajte u činije, ukrasite komadićima slanine, pečurkama i seckanim vlašcem. Po želji dodajte nekoliko kapi maslinovog ulja ili svežeg bibera.
Uživajte!
Preporučujemo
SALATA OD PILETINE, CRVENOG LUKA I KUKURUZA: Lagana, sočna i puna ukusa
26. 10. 2025. u 10:00
ŠTAPIĆI OD KROMPIRA SA PEČURKAMA: Hrskavi obrok savršen za svaku priliku
26. 10. 2025. u 07:00
PEČENI KROMPIR SA SIROM I MIRISNIM BILjEM: Savršen zalogaj za svaki dan
25. 10. 2025. u 22:19
KUPUS U PARADJZ SOSU: Jednostavno, lagano i neodoljivo
25. 10. 2025. u 07:00
POKROVSK PRED PADOM, RUSKI VOJNICI U CENTRU GRADA: "Situacija je više nego kritična, ubijaju nam ljude"
NAJMANjE 250 ruskih vojnika nalazi se u Pokrovsku, gde učestvuju u uličnim borbama i ubijaju ukrajinske vojnike, posebno operatere dronova, prenosi Ukrajinska pravda pozivajući se na oficire iz dve brigade koje deluju u tom području.
25. 10. 2025. u 19:17
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)