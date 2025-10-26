KREMASTA KROMPIR ČORBA SA BUKOVAČOM I SLANINOM: Topla čorba za hladne dane

Kada napolju zahladi, ništa ne greje bolje od činije guste, mirisne čorbe.

Ova kremasta krompir čorba sa bukovačama i hrskavom slaninom spaja nežnost baršunastog pira od krompira i duboki ukus dimljene slanine i dinstanih pečuraka. Jednostavna je za pripremu, a rezultat je restoranskog kvaliteta.

Sastojci:

800 gr krompira

1 glavica crnog luka

2 čena belog luka

1 litar povrtnog ili pilećeg bujona

200 ml pavlake (sa 18% mlečne masti)

150 gr dimljene slanine

150 gr bukovača (ili drugih svežih pečuraka)

2 kašike putera ili maslinovog ulja

so i biber po ukusu

vlašac za ukrašavanje

Priprema:

Oljuštite i iseckajte krompir na kockice. Na kašiki putera propržite sitno seckani crni i beli luk dok ne omekšaju i zamirišu. Dodajte krompir, prelijte bujonom i kuvajte oko 20 minuta, dok krompir ne postane mekan. Kada je krompir skuvan, izblendirajte sve u glatku kremastu čorbu. Umešajte pavlaku, začinite po ukusu solju i biberom, i kratko zagrejte na laganoj vatri. Slaninu isecite na tanke trakice i ispržite dok ne postane zlatna i hrskava. U istom tiganju, na preostaloj masnoći, ispržite seckane bukovače dok Čorbu sipajte u činije, ukrasite komadićima slanine, pečurkama i seckanim vlašcem. Po želji dodajte nekoliko kapi maslinovog ulja ili svežeg bibera.

Uživajte!