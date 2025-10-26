Salate i čorbe

KREMASTA KROMPIR ČORBA SA BUKOVAČOM I SLANINOM: Topla čorba za hladne dane

Milena Tomasevic

26. 10. 2025. u 13:00

Kada napolju zahladi, ništa ne greje bolje od činije guste, mirisne čorbe.

FOTO: Novosti

Ova kremasta krompir čorba sa bukovačama i hrskavom slaninom spaja nežnost baršunastog pira od krompira i duboki ukus dimljene slanine i dinstanih pečuraka. Jednostavna je za pripremu, a rezultat je restoranskog kvaliteta.

Sastojci:

  • 800 gr krompira
  • 1 glavica crnog luka
  • 2 čena belog luka
  • 1 litar povrtnog ili pilećeg bujona
  • 200 ml pavlake (sa 18% mlečne masti)
  • 150 gr dimljene slanine
  • 150 gr bukovača (ili drugih svežih pečuraka)
  • 2 kašike putera ili maslinovog ulja
  • so i biber po ukusu
  • vlašac za ukrašavanje

Priprema:

Oljuštite i iseckajte krompir na kockice. Na kašiki putera propržite sitno seckani crni i beli luk dok ne omekšaju i zamirišu. Dodajte krompir, prelijte bujonom i kuvajte oko 20 minuta, dok krompir ne postane mekan. Kada je krompir skuvan, izblendirajte sve u glatku kremastu čorbu. Umešajte pavlaku, začinite po ukusu solju i biberom, i kratko zagrejte na laganoj vatri. Slaninu isecite na tanke trakice i ispržite dok ne postane zlatna i hrskava. U istom tiganju, na preostaloj masnoći, ispržite seckane bukovače dok  Čorbu sipajte u činije, ukrasite komadićima slanine, pečurkama i seckanim vlašcem. Po želji dodajte nekoliko kapi maslinovog ulja ili svežeg bibera.

Uživajte!

