GOVEĐA ČORBA SA POVRĆEM: Zdrava čorba puna ukusa

Čorba je jedno od onih jela koje podseća na dom, porodicu i toplinu. Prokelj, šargarepa i mladi krompir daju svežinu i punoću ukusa, a lagano kuvana govedina obezbeđuje sitost i snagu. Ova čorba nije samo obrok, već i pravi zagrljaj u tanjiru.

FOTO: Novosti

Sastojci

400 gr govedine (isečene na kockice)

300 gr mladog krompira (ceo ili na pola)

200 gr prokelja

2 šargarepe (isečene na kolutove)

1 glavica crnog luka

2 čena belog luka

2 l vode ili bujona

1–2 grančice svežeg timijana ili peršuna

so i biber po ukusu

kašika ulja

Priprema:

U šerpi na ulju kratko prodinstajte sitno seckan crni i beli luk. Dodajte meso, pa ga lagano propržite dok ne dobije boju. Nalijte vodom ili bujonom, posolite, pobiberite i kuvajte oko 40 minuta na umerenoj temperaturi. Dodajte šargarepu, krompir i prokelj. Nastavite kuvanje još 20–25 minuta, dok povrće ne omekša. Pri kraju ubacite sveži timijan ili peršun za aromu.

Rezultat: Mirisna i hranljiva čorba sa prokeljem koja greje dušu, a uz parče svežeg hleba postaje kompletan obrok.

Uživajte!