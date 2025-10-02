Salate i čorbe

GOVEĐA ČORBA SA POVRĆEM: Zdrava čorba puna ukusa

Milena Tomasevic

02. 10. 2025. u 17:01

Čorba je jedno od onih jela koje podseća na dom, porodicu i toplinu. Prokelj, šargarepa i mladi krompir daju svežinu i punoću ukusa, a lagano kuvana govedina obezbeđuje sitost i snagu. Ova čorba nije samo obrok, već i pravi zagrljaj u tanjiru.

ГОВЕЂА ЧОРБА СА ПОВРЋЕМ: Здрава чорба пуна укуса

FOTO: Novosti

Sastojci 

  • 400 gr govedine (isečene na kockice)
  • 300 gr mladog krompira (ceo ili na pola)
  • 200 gr prokelja
  • 2 šargarepe (isečene na kolutove)
  • 1 glavica crnog luka
  • 2 čena belog luka
  • 2 l vode ili bujona
  • 1–2 grančice svežeg timijana ili peršuna
  • so i biber po ukusu
  • kašika ulja

Priprema:

U šerpi na ulju kratko prodinstajte sitno seckan crni i beli luk. Dodajte meso, pa ga lagano propržite dok ne dobije boju. Nalijte vodom ili bujonom, posolite, pobiberite i kuvajte oko 40 minuta na umerenoj temperaturi. Dodajte šargarepu, krompir i prokelj. Nastavite kuvanje još 20–25 minuta, dok povrće ne omekša. Pri kraju ubacite sveži timijan ili peršun za aromu.

Rezultat: Mirisna i hranljiva čorba sa prokeljem koja greje dušu, a uz parče svežeg hleba postaje kompletan obrok.

Uživajte!

