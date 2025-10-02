GOVEĐA ČORBA SA POVRĆEM: Zdrava čorba puna ukusa
Čorba je jedno od onih jela koje podseća na dom, porodicu i toplinu. Prokelj, šargarepa i mladi krompir daju svežinu i punoću ukusa, a lagano kuvana govedina obezbeđuje sitost i snagu. Ova čorba nije samo obrok, već i pravi zagrljaj u tanjiru.
Sastojci
- 400 gr govedine (isečene na kockice)
- 300 gr mladog krompira (ceo ili na pola)
- 200 gr prokelja
- 2 šargarepe (isečene na kolutove)
- 1 glavica crnog luka
- 2 čena belog luka
- 2 l vode ili bujona
- 1–2 grančice svežeg timijana ili peršuna
- so i biber po ukusu
- kašika ulja
Priprema:
U šerpi na ulju kratko prodinstajte sitno seckan crni i beli luk. Dodajte meso, pa ga lagano propržite dok ne dobije boju. Nalijte vodom ili bujonom, posolite, pobiberite i kuvajte oko 40 minuta na umerenoj temperaturi. Dodajte šargarepu, krompir i prokelj. Nastavite kuvanje još 20–25 minuta, dok povrće ne omekša. Pri kraju ubacite sveži timijan ili peršun za aromu.
Rezultat: Mirisna i hranljiva čorba sa prokeljem koja greje dušu, a uz parče svežeg hleba postaje kompletan obrok.
Uživajte!
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)