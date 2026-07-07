ODLUKA JE PALA! Fudbalska reprezentacija Portugala ima novog selektora
Na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, Portugal je zaustavljen u osmini finala od Španije.
Španci su slavili protiv Portugala golom u 91. minutu utakmice, a gol je postigao Merino. Minut posle utakmice postalo je jasno da je Portugal ostao bez selektora i da je Roberto Martinez bivši.
Razlog je taj što je Martinez odbio da potpiše novi ugovor sa Portugalom, a njegov aktuelni je istekao posle Svetskog prvenstva. S obzirom da je nastup na Svetskom prvenstvu za Portugal završen, to znači da Roberto Martinez više nije selektor ove reprezentacije.
Međutim, portugalski A Bola tvrdi da je ime njegovog naslednika već poznato, tačnije da je predsednik Fudbalskog saveza Portugala već izabrao novog selektora.
Prema informacijama portugalskog A Bola, Pedro Proensa je odlučio da novi selektor Portugala bude iskusni Žorže Žezus. Radi se o selektoru koji ima 71 godinu i koji će biti selektor Portugala naredne četiri godine.
Žorže Žezus je poslednji trenerski posao imao na klupi Al Nasra, ali je ovaj klub napustio na kraju prošle sezone. Tako da bi uskoro trebalo da bude zvanično predstavljen kao novi selektor Portugala.
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