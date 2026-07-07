Fudbal

PANIKA U SVETU FUDBALA! Evo šta je sada Donald Tramp tražio od FIFA

Новости онлине

07. 07. 2026. u 09:40

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DONALD Tramp ne staje!

ПАНИКА У СВЕТУ ФУДБАЛА! Ево шта је сада Доналд Трамп тражио од ФИФА

Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein, File

Predsednik Amerike kroji sudbinu Mundijala 2030. godine. Naime, u Fudbalskom savezu Španije vlada vanredno stanje zbog informacija koje stižu iz vrha FIFA!

Iako su Španija, Portugalija i Maroko zajednički domaćini Svetskog prvenstva 2030. godine, borba oko toga gde će se igrati veliko finale prerasla je u ozbiljan geopolitički triler.

Španci opravdano strahuju da će ostati bez najvažnije utakmice turnira, a razlog za to je - Donald Tramp! Američki predsednik navodno koristi bliske veze sa prvim čovekom FIFA, Đanijem Infantinom, kako bi izlobirao da Maroko dobije organizaciju finala.

Tramp vidi Maroko kao ključnog partnera SAD, dok prema Španiji gaji otvoren animozitet.

Madrid je već povukao radikalan potez i ucenio svetsku kuću fudbala:

- Bićemo domaćini Međunarodnom pres centru samo ako se finale bude igralo u Madridu!“

Da li će Infantino popustiti pred Trampovim pritiscima, ostaje da vidimo.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

STRAH OD RUSIJE PRED NATO SAMIT: Evropa sprema Istočni štit od Finske do Rumunije - posebno ih brine Ahilova peta
Svet

0 0

STRAH OD RUSIJE PRED NATO SAMIT: Evropa sprema "Istočni štit" od Finske do Rumunije - posebno ih brine "Ahilova peta"

EVROPSKI reporteri obišli su tri najizloženija dela istočne granice Evrope: šumovitu granicu Finske sa Rusijom, utvrđenu poljsku granicu prema Kalinjingradu i Belorusiji, kao i ranjivi deo Litvanije kod Suvalskog koridora - kako bi procenili koliko su države na prvoj liniji NATO spremne za mogućnost da Moskva napadne Alijansu. Ono što su zatekli, uoči ključnog samita NATO u Ankari ove nedelje, je da kontinent ubrzano utvrđuje svoje istočne granice.

07. 07. 2026. u 10:25

SPAVAO BIH S NJOM I OŽENIO JE! Skandal premijera Australije sa Kajli Minog - oženio se pre 6 meseci, a sad se izvinjava
Svet

0 0

"SPAVAO BIH S NjOM I OŽENIO JE!" Skandal premijera Australije sa Kajli Minog - oženio se pre 6 meseci, a sad se izvinjava

AUSTRALIJSKI premijer Entoni Albaneze uputio je nedvosmisleno izvinjenje zbog komentara o pop zvezdi Kajli Minog koje je prošle nedelje izneo tokom gostovanja u jednom podkastu. Njegove izjave izazvale su talas osuda, a kritičari su ih nazvali „potpuno neprimerenim” i poručili da „omalovažavaju funkciju premijera”, piše Bi-Bi-Si.

06. 07. 2026. u 18:21 >> 18:21

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STRAH OD RUSIJE PRED NATO SAMIT: Evropa sprema Istočni štit od Finske do Rumunije - posebno ih brine Ahilova peta

STRAH OD RUSIJE PRED NATO SAMIT: Evropa sprema "Istočni štit" od Finske do Rumunije - posebno ih brine "Ahilova peta"