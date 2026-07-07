"TO BI BILO VAŽNO PRIZNANJE ZA SRBIJU" Vučić sa generalnim sekretarom Interpola:Sve veća podrška da Beograd postane sedište regionalnog biroa
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urkizom.
Povodom sastanka, Vučić se oglasio na društvenoj mreži "Instagram".
- Sa Valdesijem Urkizom razgovarao sam o daljem jačanju naše saradnje u borbi protiv svih oblika organizovanog kriminala i bezbednosnih pretnji koje ne poznaju granice.
Posebnu pažnju posvetili smo unapređenju razmene informacija, borbi protiv sajber kriminala, finansijskog kriminala, trgovine ljudima i krijumčarenja narkotika, kao i jačanju kapaciteta naših institucija kroz međunarodnu policijsku saradnju.
Ponosan na rezultate koje naši bezbednosni organi ostvaruju u međunarodnoj policijskoj saradnji. Posebno me raduje što postoji značajna podrška velikog broja država da Srbija postane sedište regionalnog biroa Interpola. To bi bilo važno priznanje za našu zemlju i potvrda naše uloge u očuvanju regionalne i međunarodne bezbednosti.
Verujem da ćemo zajedničkim radom dodatno da unapredimo saradnju Srbije i Interpola na dobrobit naših građana i zajedničke bezbednosti - istakao je predsednik.
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