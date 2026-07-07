Politika

"TO BI BILO VAŽNO PRIZNANJE ZA SRBIJU" Vučić sa generalnim sekretarom Interpola:Sve veća podrška da Beograd postane sedište regionalnog biroa

В.Н.

07. 07. 2026. u 10:57

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urkizom.

ТО БИ БИЛО ВАЖНО ПРИЗНАЊЕ ЗА СРБИЈУ Вучић са генералним секретаром Интерпола:Све већа подршка да Београд постане седиште регионалног бироа

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

Povodom sastanka, Vučić se oglasio na društvenoj mreži "Instagram".

- Sa Valdesijem Urkizom razgovarao sam o daljem jačanju naše saradnje u borbi protiv svih oblika organizovanog kriminala i bezbednosnih pretnji koje ne poznaju granice.


Posebnu pažnju posvetili smo unapređenju razmene informacija, borbi protiv sajber kriminala, finansijskog kriminala, trgovine ljudima i krijumčarenja narkotika, kao i jačanju kapaciteta naših institucija kroz međunarodnu policijsku saradnju.

Ponosan na rezultate koje naši bezbednosni organi ostvaruju u međunarodnoj policijskoj saradnji. Posebno me raduje što postoji značajna podrška velikog broja država da Srbija postane sedište regionalnog biroa Interpola. To bi bilo važno priznanje za našu zemlju i potvrda naše uloge u očuvanju regionalne i međunarodne bezbednosti.

Verujem da ćemo zajedničkim radom dodatno da unapredimo saradnju Srbije i Interpola na dobrobit naših građana i zajedničke bezbednosti - istakao je predsednik.


 

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