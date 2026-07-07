"TO BI BILO VAŽNO PRIZNANJE ZA SRBIJU" Vučić sa generalnim sekretarom Interpola:Sve veća podrška da Beograd postane sedište regionalnog biroa

"U OVIM mojim godinama to nije nimalo lako. Daleko od toga da želim da sama sebe hvalim, ali istina je da nema mnogo sportistkinja moje generacije koje mogu da se pohvale formom u kojoj ja igram. Mislim da je presudan osećaj koji dolazi iznutra i zadovoljstvo koje mi pričinjava igranje odbojke."