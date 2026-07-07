PUČE BRUKA! Donald Tramp se crveni od stida
ŠTA bi?
Reprezentacija Belgije je obezbedila plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva ubedljivom pobedom nad Sjedinjenim Državama od 4:1 u Sijetlu, a lokalni mediji ne kriju svoje oduševljenje.
U fokusu njihovih izveštaja nije samo rezultat, već i pobeda nad onim što smatraju velikom nepravdom. Naime, američki tim je dozvolio da igra Folarinu Balogunu, koji je dobio direktan crveni karton u prethodnoj utakmici, a Belgijanci smatraju da je to rezultat pritiska Donalda Trampa i predsednika FIFA Đanija Infantina. Stoga ovu pobedu ne slave kao sukob 11 na 11, već kao trijumf nad moćnim protivnicima i van terena.
Pobeda nad FIFA i SAD List De Standard ističe da su „Crveni đavoli“ pokazali autoritet uprkos svemu. „Bez obzira koliko je FIFA moćna, Crveni đavoli izbacuju SAD iz takmičenja! Pokazali smo ko je gazda velikom pobedom“, prenose listovi slavljeničku atmosferu.
Analiza postavlja pitanje da li je pritisak zbog afere Balogun i nezgodnih razgovora između Trampa i Infantina bio prevelik za američki tim. „Ili je možda samo stvar gladi, želje i kvaliteta belgijskog tima“, dodaje se u članku, uz napomenu da je Belgija odigrala ne samo svoju najbolju utakmicu na turniru u prvom poluvremenu, već i svojih najboljih 45 minuta ukupno.
„Koga ćeš sada pozvati, Donalde?“ Portal Nieuwsblad poslao je direktnu poruku Beloj kući. „Crveni đavoli su u četvrtfinalu. Koga ćeš sada pozvati, Donalde?“, glasi naslov njihovog izveštaja. Članak ironično zamišlja scenu sa poluvremena. „Zdravo, Đani? Donald je... Lako možemo zamisliti takav poziv nakon što je Belgija vodila sa 2:1. Međutim, Đanijev telefon je ovog puta bio isključen“, piše Nieuwsblad.
Oni takođe komentarišu kako je Infantino bio smešten u svečanoj loži blizu predsednika Belgijskog fudbalskog saveza, Paskala van Dama, i pitaju se kakvu sliku ovo šalje nakon što je „FIFA prevarila Belgiju u aferi Balogun“.
Međutim, belgijski mediji zaključuju da je to sada manje važno pitanje. Sva pažnja je usmerena na sledeći izazov - četvrtfinalnu utakmicu protiv Španije, zakazanu za petak.
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