PA, OVAJ NESRETNIK... Muk u studiju RTS-a nakon ovih reči Radeta Bogdanovića

RADE Bogdanović je još jednom, pokazao da nema dlaku na jeziku.

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Posle poraza Portugala od Španije, Bogdanović je brutalno udario na Kristijana Ronalda, a i selektora Roberta Martineza nazvao "nesrećnikom".

- Pričali smo o Ronaldu i pre Svetskog prvenstva. Najgora stvar je u sportu kada se kolektiv podredi jednom čoveku. Nesretni selektor Martinez koji ne sme da zameni Ronalda i uvede Ramosa. Najbolje bi mu bilo da se penzionisao nakon Katara i da pamtimo njegove sprinteve, a ne ovo ovako. Ne može više, to je mučenje.

FOTO: Tanjug/AP/Gareth Patterson

Nastavio je sa prozivkama na račun Kristijana, koje, ipak u dobroj meri "piju vodu".

- Vidi mu igrača na 16, a traži Ronalda. O tome ja pričam. Nemoguće da ga ne vidi. Pogledajte kako su igrali. Ima Boga, prošli su Hrvate na foru u poslednjem minutu, sad su primili. Pravda je zadovoljena. Najviše je profitirala Španija. Da li je Martinez selektor? Ja ne verujem da je toliko ćorav - rekao je Rade Bogdanović.