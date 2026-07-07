Fudbal

PA, OVAJ NESRETNIK... Muk u studiju RTS-a nakon ovih reči Radeta Bogdanovića

Новости онлине

07. 07. 2026. u 08:24

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RADE Bogdanović je još jednom, pokazao da nema dlaku na jeziku.

ПА, ОВАЈ НЕСРЕТНИК... Мук у студију РТС-а након ових речи Радета Богдановића

Foto: RTS printskrin

Posle poraza Portugala od Španije, Bogdanović je brutalno udario na Kristijana Ronalda, a i selektora Roberta Martineza nazvao "nesrećnikom".

- Pričali smo o Ronaldu i pre Svetskog prvenstva. Najgora stvar je u sportu kada se kolektiv podredi jednom čoveku. Nesretni selektor Martinez koji ne sme da zameni Ronalda i uvede Ramosa. Najbolje bi mu bilo da se penzionisao nakon Katara i da pamtimo njegove sprinteve, a ne ovo ovako. Ne može više, to je mučenje.

FOTO: Tanjug/AP/Gareth Patterson

 

Nastavio je sa prozivkama na račun Kristijana, koje, ipak u dobroj meri "piju vodu".

- Vidi mu igrača na 16, a traži Ronalda. O tome ja pričam. Nemoguće da ga ne vidi. Pogledajte kako su igrali. Ima Boga, prošli su Hrvate na foru u poslednjem minutu, sad su primili. Pravda je zadovoljena. Najviše je profitirala Španija. Da li je Martinez selektor? Ja ne verujem da je toliko ćorav - rekao je Rade Bogdanović.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

SPAVAO BIH S NJOM I OŽENIO JE! Skandal premijera Australije sa Kajli Minog - oženio se pre 6 meseci, a sad se izvinjava
Svet

0 0

"SPAVAO BIH S NjOM I OŽENIO JE!" Skandal premijera Australije sa Kajli Minog - oženio se pre 6 meseci, a sad se izvinjava

AUSTRALIJSKI premijer Entoni Albaneze uputio je nedvosmisleno izvinjenje zbog komentara o pop zvezdi Kajli Minog koje je prošle nedelje izneo tokom gostovanja u jednom podkastu. Njegove izjave izazvale su talas osuda, a kritičari su ih nazvali „potpuno neprimerenim” i poručili da „omalovažavaju funkciju premijera”, piše Bi-Bi-Si.

06. 07. 2026. u 18:21 >> 18:21

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GDE TI JE LJUBAVNICA?! Neočekivano pitanje za Marića uživo u emisiji, on prebledeo: Pet godina mlađa

"GDE TI JE LjUBAVNICA?!" Neočekivano pitanje za Marića uživo u emisiji, on prebledeo: "Pet godina mlađa"