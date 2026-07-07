SRPSKA POSLA! Evo šta je Novak Đoković uradio sa devojkom zbog koje su ga brutalno razapeli na Vimbldonu

Najbolji srpski teniser Novak Đoković još jednom je dokazao zašto važi za jednog od najvećih džentlmena u svetu sporta.

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On nije u centru pažnje na ovogodišnjem Vimbldonu samo zbog blistavih partija na terenu, već i zbog svog neverovatnog ponašanja van njega, a jedan nesvakidašnji susret iza kulisa turnira raznežio je ljubitelje tenisa širom planete.

Sve je počelo nekoliko dana ranije, tokom napetog meča protiv Stefanosa Cicipasa. U pauzi između gemova, Novak je zamolio devojku koja skuplja loptice da mu makazama preseče kinezi traku.

Kada je ona to uradila, srpski as je rešio da se malo našali, pa je odglumio da ga je slučajno povredila. Preplašena devojka se na trenutak potpuno zbunila i uplašila, ali kada je videla Novakov osmeh, shvatila je da je u pitanju šala, pa su se oboje slatko nasmejali.

Iako joj se Đoković izvinio odmah nakon završetka tog susreta, osećao je potrebu da ode korak dalje i priredi joj uspomenu za ceo život. Potražio ju je odmah nakon njenog treninga i organizovao iznenađenje koje je brzo postalo viralni hit.

- Izvini što sam te uplašio. To je srpski humor - rekao je raspoloženi Novak kroz smeh kada je prišao devojci.

Njen odgovor je oduševio srpskog tenisera, pokazavši da mu uopšte nije zamerila na neočekivanom skeču sa terena.

- Nema šta da brineš, bilo mi je stvarno smešno. Mislila sam da je sve u redu, baš smo se zabavili“, istakla je ona.

Kao znak pažnje, Novak joj je ponudio da sama izabere kačket koji joj se najviše dopada, a potom ga je pred kamerama i potpisao. Razgovor se nastavio u izuzetno vedroj atmosferi, a devojka je uspela čak i da nasmeje našeg šampiona svojom iskrenošću.

- Bože, hvala ti puno! Razmišljala sam ceo dan kako da ti vratim za tu šalu, ali sam se plašila da neću to izvesti kako treba i da ću se samo osramotiti, pa sam na kraju odustala“, našalila se ona, što je izazvalo glasan smeh kod Đokovića.

Na kraju ovog divnog susreta, Novak i devojka su zajedno pozirali zvaničnim fotografima. Snimak ove situacije ekspresno je preplavio društvene mreže Vimbldona, pobravši hiljade lajkova i pozitivnih komentara fanova koji ne prestaju da hvale Srbina zbog njegove ljudskosti i velikog srca.

