SRBINA IZNENADILA ODLUKA VIMBLDONA! Ovome se Novak Đoković nije nadao!

Srpski teniser igra četvrtfinale trećeg grend slema u sezoni protiv Kanađanina Feliksa Ožea Alijasima.

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Četvrtfinalni duel Novaka Đokovića na Vimbldonu je iznenada pomeren!

Naime, najpre je bilo odlučeno da okršaj za plasman u polufinale protiv Feliksa Ože-Alijasima bude drugi na Centralnom terenu i da počne oko 16 časova, ali je došlo do odlaganja i pitanje je koliko će kasniti. Preciznije, sve će zavisiti od situacije na terenu.

Organizatori trećeg grend slema sezone poslali su ponoćno saopštenje u kome navode da je došlo do malog pomeranja. Zašto? Zbog meča Saše Zvereva i Jiržija Lehečke.

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Oni nisu stigli da završe meč pre ponoći, kada počinje takozvani "policijski čas" u Londonu. U tom mmomentu je Saša vodio sa 6:4, 7:5, 3:3 i doneta je odluka da se prekine.

Tako će u utorak prvo na Centralni teren Amerikanke Koko Gof i Džesika Pegula, pa će onda njih dvojica da dovrše meč koji će trajati još najmanje nekoliko gemova, osim ako Čeh ne osvoji set. Pa tek onda slede Novak i Feliks. Teško je proceniti koliko bi odlaganje moglo da traje, ali u najboljem slučaju oko sat vremena.

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