Sva dešavanja sa utakmice iz Sjetla, između Amerikanaca i Belgijanaca sa Svetskog prvenstva pratite iz minuta u minut.

Photo: SashaStrekoza / Alamy / Profimedia

SAD - BELGIJA 02.00

STADION: Lumen Fild u Sjetlu. KAPACITET: 72.000. SUDIJA: Adham Mahadmeh (Jordan).

SJEDINjENE AMERIČKE DRŽAVE: Friz - Frimen, Ričards, Rim, Robinson - Mekeni, Adams, Tilman - Dest, Balogun, Pulišić.

BELGIJA: Kurtoa - Kastanj, Mehele, Engoj, De Kujper - Raskin, Onana - Lukebakio, Tilemans, Trosar - De Ketelare.

1.00 - Izašle su postave za večerašnji meč. Selektor Belgije Rudi Garsija iznenadio je odlukom da na klupi ostavi Kevina de Brujnea, Žeremija Dokua i Romelua Lukakua.

UVOD

Još samo jedan, od tri domaćina Mundijala u SAD, Meksiku i Kanadi, ostao je u trci za što bolji plasman.

Posle eliminacije "sombrerosa" i "zemlje javorovog lista" od Engleske, odnosno, Maroka, preostali su jedino "jenkiji" koji će protiv "crvenih đavola" pokušati da produže boravak na najvećem planetarnom fudbalskom takmičenju.

Biće to utakmica od ogromne važnosti za obe selekcije. Četa Maurisija Poketina želi da ponovo oduševi naciju i izbori odlazak na megdan Portugalu/Španiji), dok je današnji duel poslednja šansa za ovu generaciju Belgijanaca, koja je svojevremeno imala epitet "zlatne", da na svetskoj sceni učini nešto više.

Foto Tanjug/AP Photo/Martin Meissner

Amerikanci su u šesnaestini finala izbacili BiH sa 2:0 i imaju priliku da prvi put od 2002. i Mundijala u Južnoj Koreji i Japanu, stignu do osam najboljih selekcija sveta. Prethodno su u G grupi bili bolji na premijeri od Paragvaja (4:1) i Australije (2:0), dok su u poslednjem trećem kolu izgubili od Turske sa 2:3.

Belgijanci su do osmine finala došli eliminisavši posle trilera Senegalce spektakularnim preokretom u produžecima (3:2). Pre toga su krenuli takmičenje sa dva remija protiv Egipta (1:1) i Irana (0:0), da bi u meču za prolaz deklasirali Novi Zeland 5:1 i zauzeli prvo mesto u G grupi.

"Crveni đavoli" su u dosadašnjem toku postigli devet pogodaka (jedan autogol protiv "faraona), a na listi najefikasnijih prednjače dvostruki strelci: Leandro Trosar, Romelu Lukaku i Juri Tilemans. Po jednom su pogodili: Salemakers i Kevin de Brujne.

Velike pompe prethodnih dana izazvalo je isključenje Folarina Baloguna protiv Senegalaca, zbog čega je lično Donald Tramp i Bela kuća reagovala kod FIFA i tražila pomilovanje za svog fudbalera, pa je Đani Infantino uslišio molbe da se napadaču SAD ukine suspenzija. Tako će večeras predvoditi napad Amerikanaca, a da je sve bilo istina lično je potvrdio i prvi čovek Sjedinjenih Američkih Država:

Foto: Tanjug/(AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

"Hvala FIFA što je uradila ispravnu stvar i ispravila veliku nepravdu", napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

Prethodno se oglasio i senator Marko Rubio, koji je izjavio da je američki tim bio oštećen Balogunovim isključenjem.

Podsetimo, Balogun je dobio direktan crveni karton u pobedi SAD nad Bosnom i Hercegovinom (2:0). Incident se dogodio u 64. minutu kada je nepažljivo stao na skočni zglob Tarika Muharemovića.

Sudija prvobitno nije dosudio prekršaj, ali je nakon VAR intervencije pokazao crveni karton zbog "ozbiljne grube igre", što je izazvalo brojne debate.

Balogun je vodeći strelac američke reprezentacije na ovom turniru sa tri data gola.

BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke