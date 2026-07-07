KNEŽEVIĆ RAZOBLIČIO SPAJIĆA: Vi ste prvi ćaci Crne Gore - meni je Vučić dao orden, a vama je dao partiju

LIDER DNP-a Milan Knežević govorio je u Skupštini Crne Gore o savetniku u Ministarstvu spoljnih poslova Ranku Krivokapiću ali i bivšeg šefa države Mila Đukanovića.

Foto: Printskrin/Instagram/milanknezevic_dnp

- Umesto da oživite Ranka Krivokapića probudili ste političkog satanu Mila Đukanovića za koga smo davno mislili da smo ga krstom, molitvom i litijama poslali u večitu tamu političkog zaborava i nepomeništva. Vratili ste Mila Đukanovića u punom sjaju antisrpstva i u ime parlamentarne većine napravili većinu sa DPS-om, nekadašnjim Sovjetskim savezim a sadašnjim Evropskim savezom, sa Duškom Markovićem, Rankom Krivokapićem, da je živ, bio bi i Sekula Drljević kod Satlera i svi bi bili sastavni deo koalicije - naveo je Knežević.

Dodao je da sve ono za šta su optuživali DNP preko armije botova koje plaćaju preko državne uprave, da su optuživali Srbiju da prave koaliciju sad DPS-om, napravili su oni.

- To je zločin nad srpskim jezikom. Pošto ste vi najveći Srbin savremenog doba u Crnoj Gori a u kuloarima ste uvek govorili da govorite srpskim jezikom i da nema većeg Srbina od vas. Zato sam uveren gospodine Spajiću da ćete kad tad odgovarati, bez obzira što je mene Zoran Korać, savetnik Aleksandra Vučića, jedini savetovao da ste vi mlada nada jer nema Srbina u Crnoj Gori koji se zove Milojko. Sada vam čestitam koaliciju sa DPS-om, Evropskim savezom. To je koalicija za 2027. godinu slobodni građani i vi u ZIKS-u. Neću reč da čujem da neko ružno kaže za Johana Satlera. Jeste država dobila naziv Satlerland ali je tako jer svi trčite kod njega. Bog sami zna gde ste se sinoć našli sa njim da ozvaničite koaliciju sa DPS-om. Ne želim više jednu reč da čujem za Satlera. Ja bih ga da znam nemački na nemačkom zamolio da mi oprosti što sam ga napadao, ali znam da je njemu supruga Ruskinja i mogu na ruskom da mu poručim - naveo je Knežević.

Dodao je da neće da oživljava političkog satanu Mila Đukanovića.

- Ovo je pobeda Mila Đukanovića i Ranka Krivokapića. A šta sam ja tražio? Samo srpski jezik. Ništa drugo. Da se izjednači sa crnogorskim. A oni su vas mesecima maltretirali, na kraju ste se izljubili i potpisali to. Ali nije kriv ni Satler ni Felten što vi ćutite kada prebijaju one mladiće na Gazimestanu. Nisu krivi ni Satler ni Felten što Srbima zabranjuju ulazak na Kosmet i Hrvatsku. Na kraju ispada da je nama Srbima jedino dozvoljeno da uđemo nesmetano u Jasenovac i Žutu kuću. I vi ćutite. Ali zato nemate problem da sa armijom botova neradnika i iz državne uprave širite propagandu i laži. Ali evo je Crna Gora videla sinoć novu koaliciju parlamentarne većine. I ja sam sad ostao jedina opozicija. I ja sam nemerljivo srećan zbog toga - naveo je Knežević.

On je podsetio Spajića kad su svi bili Srbi i kada su pratili „blagočestivog“ Zdravka Krivokapića.

- Sećate se da smo pevali Veseli se srpske vode. Sad komotno možemo pevati – Vesele se srpske vođe, Milo dođe, Milo dođe. I to sve Spajiću zahvaljujući vama - naveo je on.

Potom je Spajić pozvao Kneževića da pomogne da se Svetozar Marović vrati u Crnu Goru.

Knežević je potom kazao da je Spajić sa šefom DPS-a Danijelom Živkovićem boravio u Berlinu i upitao zbog čega je bio tamo.

- A što se tiče Srbije, evo predloga. Povucite odluku o priznanju Kosova i eto vam Svetozar Marović izručen. Ili pozovite Aleksandra Vučića i tražite to. Vi gospodine Spajiću ste prvi ćaci u Crnoj Gori. Ja sam od Vučića dobio orden i zahvalan sam mu na tome. A vi ste od Vučića dobili partiju. Dobili ste infrastrukturu i podršku. I ne samo to gospodine Spajiću. Ja se ponosim ordenom a vi se ne ponosite partijom koju ste dobili od Vučića. A da vam sad ne kažem kako vam je Vučić pomogao kad je trebao da stigne otpust iz srpskog državljanstva. Kad je trebalo da se kandidujete za izbore. Preskakali ste ogradu srpske ambasade i za to postoje snimci. Tako da kad govorite o Srbiji, i govorite o Vučiću, čitava Crna Gora treba da zna da sam od Vučića dobio samo orden. Vi ste dobili partiju - naveo je on.

(borba.me)