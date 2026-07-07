"ODVRATNA ŽENO"! Kilijan Mbape žestoko uzvratio senatorki posle rasističkih ispada

Kapiten fudbalske reprezentacije Francuske Kilijan Mbape osudio je rasističke komentare koje je paragvajska senatorka Selest Amarilja iznela nakon poraza selekcije Paragvaja od Francuske u osmini finala Svetskog prvenstva.

Foto: AP Photo/Frank Franklin II

Mbape je nazvao Amarilju, senatorku iz paragvajske Autentično liberalno-radikalne partije, "odvratnom ženom" koja je "nedostojna" da služi u paragvajskom Kongresu.

"Zbog vaše nesmotrenosti i vašeg drskog rasizma, ceo svet je već zaboravio put i istorijski napor koji su vaši igrači postigli tokom ovog Svetskog prvenstva", naveo je Mbape u objavi na društvenoj mreži Iks (X).

Amarilja je objavila niz rasističkih komentara na Iksu, nakon što je Mbape iz penala postigao pobedonosni gol za Francusku u meču protiv Paragvaja u subotu, ismevajući poreklo, vaspitanje, obrazovanje i izgled kapitena Francuske.

Paragvajska senatorka je objavila otvoreno pismo na francuskom i španskom jeziku Mbapeu na društvenim mrežama, u kojem je rekla da je njen problem sa igračem, a ne sa zemljom Francuskom.

Ona je napisala da žali što je zlostavljala Mbapea "istim uvredama" koje je dobila kao osoba mešane rase i da je obrisala svoju objavu.

Ipak, ona je i zahtevala izvinjenje od Mbapea, optužujući ga za nasilje zasnovano na polu i preteći pravnim postupkom ukoliko ne povuče svoje komentare o njoj.

Paragvajska vlada je u ponedeljak popodne objavila saopštenje u kom osuđuje Amariljine komentare kao "suprotne vrednostima i principima koji inspirišu mirni suživot i poštovanje ljudskog dostojanstva koje Paragvaj promoviše".

Dodala je da komentari senatorke ne predstavljaju ni paragvajsku vladu, niti paragvajski narod.

Fudbalski savez Francuske je osudio Amariljine komentare kao "potpuno gnusne" i "neprihvatljive", dodajući da će slučaj proslediti tužiocima.

Predsednik Francuske Emanuel Makron izrazio je punu podršku Mbapeu.

"Još jedan gol Kilijana Mbapea. Ovog puta protiv rasizma", naveo je Makron u objavi na Iksu.

Ministarka sporta Francuske Marina Ferari je takođe podržala Mbapeu, navevši da Amarilja napada "slobodu, jednakost i bratstvo" koje Mbape oličava, a za koje se Francuska zalaže.

Pomoćni trener reprezentacije Francuske Gi Stefan takođe je osudio izjave Amarilje.

"Ukratko: to je odvratno, sramno i skandalozno", rekao je on.

Uoči utakmice u subotu, nekadašnji paragvajski golman Hose Luis Čilavert nazvao je Francusku "ekipom iz Afrike".

Predsednik Fudbalskog saveza Francuske Filip Dijalo izjavio je da je Čilavert nekada bio "sjajan golman", ali da se sada "osramotio".