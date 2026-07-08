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NOVAK ĐOKOVIĆ ŠOKIRAN PRED MEČ SA SINEROM! Srbin ponižen kao nikad pre!

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08. 07. 2026. u 13:06

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Polufinale Vimbldona igra se u petak, a bukmejkeri su odredili kvote za ovaj duel.

НОВАК ЂОКОВИЋ ШОКИРАН ПРЕД МЕЧ СА СИНЕРОМ! Србин понижен као никад пре!

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Kin Cheung

Pobedom u maratonskom meču protiv Feliksa Ožea Alijasima iz Kanade (3:2), Novak Đoković se plasirao u polufinale trećeg grend slema.

Tamo ga čeka stari rival i vodeći reket ATP liste, Janik Siner, koji je po mišljenju bukmejkera apsolutni favorit protiv najboljeg svih vremena.

Siner brani titulu u Londonu, prošle sezone izbacio je Đokovića upravo u polufinalu sa glatkih 3:0, a na osnovu njegove pozicije i rezultata, kao i učinka u poslednjim okršajima sa Srbinom, kladionice vide Italijana kao apsolutnog favorita u petak.

FOTO: Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Kvota na Sinera se kreće od mizernih 1,20 do 1,30, dok se pobeda Đokovića vrednuje od 4,35 do 4,50.

Italijan je na putu do polufinala izgubio svega dva seta, i to na premijeri sa Miomirom Kecmanovićem.

Inače, prošle sezone je prvi put osvojio Vimbldon, savladavši u finalu Karlosa Alkaraza posle preokreta sa 3:1 (4:6, 6:4, 6:4, 6:4), oduzevši Špancu titulu u Londonu.

Španac je, podsetimo, zbog povrede preskočio ovogodišnji "hram tenisa".

BONUS VIDEO: Pečat najboljeg - Koje rekorde sada juri Novak Đoković? 

 

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