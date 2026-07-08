Svet

TRAMP ŠOKIRA IZJAVAMA: "Hitler vas je potukao za jedan dan..." (VIDEO)

В.Н.

08. 07. 2026. u 14:15

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovno je šokirao evropske saveznike izjavom na samitu NATO-a u Ankari, poručivši da SAD nakon Drugog svetskog rata "nije trebalo da vrate Grenland Danskoj".

ТРАМП ШОКИРА ИЗЈАВАМА: Хитлер вас је потукао за један дан... (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/AP Photo/Francisco Seco

Tramp je, govoreći o Grenlandu, izvukao istorijski kontekst nacističke okupacije kako bi opravdao svoje teritorijalne pretenzije prema ovom strateški važnom ostrvu.

- Kao prvo, čisto da se zna, Grenland je veoma važan za Sjedinjene Države, ali uopšte nije važan za Dansku. Zapravo, kada su nacisti pregazili Dansku u manje od jednog dana – Hitler ih je potukao u jednom danu i preuzeo vlast – oni su nas tražili da preuzmemo brigu o Grenlandu - naveo je Tramp, pa nastavio:

- Mi smo zapravo uzeli Grenland i onda smo ga glupo vratili. Nije trebalo da ga vratimo jer smo mi ti kojima je potreban. Treba nam za zaštitu sveta, ne samo Sjedinjenih Država. I to je jako važno. Danskoj ne koristi, ali nama koristi. I za nas je to veoma važno - rekao je Tramp.

- I ponavljam, poraženi su vrlo brzo. Nacisti, Hitler, potukli su Dansku u jednom danu, u manje od jednog dana. I kada se to dogodilo, odmah su to prebacili na nas. Bilo je naše. Imali smo ga. Mi smo se brinuli o njemu i onda smo ga vratili, zapravo ne znam ni zašto. Znate, ja ne bih vratio ni Panamski kanal, pa eto, šta ja znam? Ja to sigurno ne bih učinio jer Kina sada pokušava da preuzme Panamski kanal, a to se neće dogoditi. Tako da, čisto da se zna... to je zanimljivo - takođe je rekao američki predsednik.

- Jako sam nezadovoljan NATO-om, a opet, ovaj čovek (generalni sekretar NATO Mark Rute) je sjajan vođa i on to razume. Razume to, možda i bolje od nekih drugih vođa - dodao je Tramp.

(Indeks.hr)

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