"OVO NIJE SPONTANO, NEKO JE SVE ISPLANIRAO": Hrvatski general šokirao izjavom o Srbiji i blokaderima

NISAM siguran da li je to došlo iz Moskve ili iz Brisela.Ovo nije spontano, istakao je Lucić

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Bivši hrvatski general Josip Lucić još jedan je u nizu koji tvrdi da sve ono što se dešavalo u Srbiji proteklih godinu i po je došlo sa strane, ali i naglašava dajući argumente da Srbja na čelu države ima dobrog čoveka,

Govoreći o političkoj situaciji u Srbiji, Lucić je ocenio da aktuelna dešavanja imaju širu pozadinu.

On je, pre svega, istakao da Srbija i Srbi imaju dobrog čoveka na čelu države (misli se na Aleksandra Vučića).

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- Jer ovo što se u Srbiji dešava to je odnekuda planirano. Nisam siguran da li je to došlo iz Moskve ili iz Brisela.Ovo nije spontan pokušaj...

Dodaje potom: Evo opet govorim u interesu Vučića, ali to je istina.Sto posto sam uveren 16 ljudi poginulo, nadsrešnica,levo, desno..U Bosni dozvole da se kopa, da se pola brda iskopa, neko uzme novac na tom kamenolomu. Izgine puno više ljudi i niko ne mrdne. Ovde 16. Tragedija jeste ali nije to dovoljan razlog . To je bilo nešto drugo. Dakle, Vučića je dolazio da poseti predeenik Kine, Nemačke, Makron, a kod nas niko ne dolazi - bio je jasan Lucić.

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