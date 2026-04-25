Kao u najboljem restoranu: Junetina sa njokama
Moramo priznti da ćete se malo pomučiti oko pripreme ovog jela, ali videćete da će vredeti truda!
Potrebno je:
- 2 kg junetine od buta
- 200 g luka
- 150 g korena peršuna
- 150 g šargarepe
- 50 g korena celera
- 2 čena belog luka
- 20 g koncentrata paradajza
- 200 ml ulja
- 2 kašike mešavine suvih biljnih začina
- 6 suvih šljiva- 6 suvih smokava
- 1 jabuka
- 300 ml crnog vina
- 2 kašike senfa
- lovorov list
- listići ruzmarina
- majčina dušica
- so
- biber
- parmezan, po želji
Za njoke:
- 500 g belog krompira
- 150-200 g brašna
- 1 jaje
- 60 g maslaca
Priprema:
Meso operite, obrišite, pa u njega nabodite trake slanine. Dobro ga posolite, premažite senfom i uljem pa ostavite da tako pripremljeno odstoji najmanje dva sata ili preko noći. Zatim ga brzo zapecite sa svih strana na vrućem ulju. Izvadite ga iz posude pa na istom ulju kratko prodinstajte obe vrste luka, koji ste prethodno sitno iseckali, i povrće. Vratite meso u posudu, dodajte mešavinu suvih biljnih začina i dinstajte poklopljeno oko dva sata, uz povremeno dolivanje malih količina mešavine vode i vina. Kada meso napola omekša, dodajte razmućeni koncentrat paradajza, a zatim oprane šljive i smokve i na četvrtine isečenu jabuku. Pred kraj kuvanja umešajte lovorov list, ruzmarin, majčinu dušicu, pobiberite i malo dosolite.
Izvadite meso, isecite na šnicle i stavite na zagrejan tanjir, a povrće sa sosom ispasirajte, prokuvajte i prelijte preko mesa.
Za pripremu njoka krompir oljuštite, skuvajte i ispasirajte dok je još vruć. Dodajte brašno, maslac, jaje i posolite. Umesite testo, podelite ga na dva do tri dela, svaki oblikujte kao valjak i isecite na komade jednake veličine. Tako dobijene njoke kuvajte u slanoj kipućoj vodi oko 10 minuta i procedite. Poslužite uz meso i prelijte sosom, takođe, te pospite parmezanom, po želji. Takođe, možete u sos dodati i suvo grožđe, prethodno potopljeno u malo proseka.
