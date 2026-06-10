DOMAĆI GNOKETI SA BOGATIM SOSOM OD KOBASICE: Ukusno jelo koje će obogatiti vašu trpezu

Ako želite da na svoj sto donesete mirise i ukuse italijanske kuhinje, domaći gnoketi sa bogatim sosom od kobasice pravi su izbor. Nežni gnoketi od rikote, obogaćeni šafranom, savršeno se slažu sa aromatičnim sosom od kobasice i povrća.

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Sastijci



250 grama rikote

50 grama rendanog parmezana

180 grama brašna tip 00

1 čašica šafrana

krompirov skrob po potrebi

Za sos od kobasice:

250 grama kobasice

1 stabljika celera

pola glavice crnog luka

1 manja šargarepa

pola čaše suvog belog vina

Priprema gnoketa

Rikotu ostavite u frižideru najmanje dva sata kako bi se oslobodila viška tečnosti. Potom je procedite kroz sito u veću posudu. Dodajte šafran i dobro promešajte da se ravnomerno rasporedi. Umešajte parmezan, a zatim i brašno.

Smesu mešajte dok ne dobijete ujednačeno testo. Prebacite ga na pobrašnjenu radnu površinu i kratko umesite dok ne postane mekano i kompaktno. Površinu pospite krompirovim skrobom, oblikujte valjke od testa i isecite ih na manje komade debljine oko jednog centimetra. Po želji, svaki gnoket možete oblikovati pomoću viljuške kako biste dobili prepoznatljive šare. Gotove gnokete ređajte na lagano pobrašnjenu površinu dok ne utrošite celokupno testo.

Priprema sosa

Crni luk, celer i šargarepu očistite i sitno iseckajte. U zagrejanoj šerpi, bez dodavanja ulja, propržite kobasicu kojoj ste uklonili omotač. Tokom prženja usitnjavajte je viljuškom.

Kada kobasica dobije lepu zlatnu boju, dodajte belo vino i ostavite da alkohol ispari. Potom smanjite temperaturu, dodajte pripremljeno povrće i nastavite kuvanje nekoliko minuta uz povremeno mešanje.

Kuvanje i serviranje

U većoj šerpi prokuvajte posoljenu vodu. Spustite gnokete u ključalu vodu i kuvajte ih dok ne isplivaju na površinu. Izvadite ih šupljikavom kašikom i prebacite direktno u sos.

Lagano promešajte i po potrebi dodajte malo vode u kojoj su se gnoketi kuvali kako bi se svi ukusi lepo sjedinili.

Poslužite odmah, dok je jelo još toplo, uz nekoliko kapi maslinovog ulja i malo rendanog parmezana.

Prijatno!