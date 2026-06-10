DOMAĆI GNOKETI SA BOGATIM SOSOM OD KOBASICE: Ukusno jelo koje će obogatiti vašu trpezu
Ako želite da na svoj sto donesete mirise i ukuse italijanske kuhinje, domaći gnoketi sa bogatim sosom od kobasice pravi su izbor. Nežni gnoketi od rikote, obogaćeni šafranom, savršeno se slažu sa aromatičnim sosom od kobasice i povrća.
Sastijci
- 250 grama rikote
- 50 grama rendanog parmezana
- 180 grama brašna tip 00
- 1 čašica šafrana
- krompirov skrob po potrebi
Za sos od kobasice:
- 250 grama kobasice
- 1 stabljika celera
- pola glavice crnog luka
- 1 manja šargarepa
- pola čaše suvog belog vina
Priprema gnoketa
Rikotu ostavite u frižideru najmanje dva sata kako bi se oslobodila viška tečnosti. Potom je procedite kroz sito u veću posudu. Dodajte šafran i dobro promešajte da se ravnomerno rasporedi. Umešajte parmezan, a zatim i brašno.
Smesu mešajte dok ne dobijete ujednačeno testo. Prebacite ga na pobrašnjenu radnu površinu i kratko umesite dok ne postane mekano i kompaktno. Površinu pospite krompirovim skrobom, oblikujte valjke od testa i isecite ih na manje komade debljine oko jednog centimetra. Po želji, svaki gnoket možete oblikovati pomoću viljuške kako biste dobili prepoznatljive šare. Gotove gnokete ređajte na lagano pobrašnjenu površinu dok ne utrošite celokupno testo.
Priprema sosa
Crni luk, celer i šargarepu očistite i sitno iseckajte. U zagrejanoj šerpi, bez dodavanja ulja, propržite kobasicu kojoj ste uklonili omotač. Tokom prženja usitnjavajte je viljuškom.
Kada kobasica dobije lepu zlatnu boju, dodajte belo vino i ostavite da alkohol ispari. Potom smanjite temperaturu, dodajte pripremljeno povrće i nastavite kuvanje nekoliko minuta uz povremeno mešanje.
Kuvanje i serviranje
U većoj šerpi prokuvajte posoljenu vodu. Spustite gnokete u ključalu vodu i kuvajte ih dok ne isplivaju na površinu. Izvadite ih šupljikavom kašikom i prebacite direktno u sos.
Lagano promešajte i po potrebi dodajte malo vode u kojoj su se gnoketi kuvali kako bi se svi ukusi lepo sjedinili.
Poslužite odmah, dok je jelo još toplo, uz nekoliko kapi maslinovog ulja i malo rendanog parmezana.
Prijatno!
Preporučujemo
ĆUFTE SA POVRĆEM I KAČKAVALjEM IZ RERNE: Ideja za ukusan i zasitan ručak
09. 06. 2026. u 14:00
ČOKOLADNE KOCKE SA KOKOSOM: Starinski kolač koji nestaje za tren
09. 06. 2026. u 13:00
KOKOS ORAH KOCKE: Neodoljiva poslastica za nedeljno popodne
09. 06. 2026. u 07:00
MALFATI: Tradicionalno italijansko jelo
08. 06. 2026. u 07:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NAŠE KOMŠIJE OKRENULE LEĐA UKRAJINI: Veliki šamar za Zelenskog
BUGARSKI ministar odbrane, Dimitar Stojanov, izjavio je danas da ta zemlja neće više da šalje oružje Ukrajini.
09. 06. 2026. u 15:10
HRVATSKA SE OPASNO NAORUŽAVA: Stiže francusko oružje, Zagreb modernizuje i nemačke haubice
HRVATSKA će, osim nabavke 18 novih samohodnih haubica "cezar" od Francuske, modernizovati i 14 postojećih nemačkih "pancir" haubica koje je kupila 2014. godine, proizlazi iz zajedničke izjave o pojačanoj saradnji nemačke i hrvatske vlade.
09. 06. 2026. u 12:21
NASTAJE NOVA DRŽAVA? Srpske komšije se ujedinjuju sa susedima - za moćnu državu od 22 miliona duša i 272.200 km²
"UNIONISTIČKI pokret je oduvek postojao i on je i dalje živ unutar našeg društva. Nesumnjivo je da je ova diskusija legitiman deo političkog procesa u zemlji. Ja lično nikada ne bih mogao da glasam protiv ujedinjenja."
02. 06. 2026. u 21:24
Komentari (0)