ORADA SA KREMASTIM RIŽOTOM I POVRĆEM: Savršen spoj mediteranskih ukusa na vašem tanjiru

Ovo jelo predstavlja idealnu kombinaciju zdravog i ukusnog obroka. Orada je lagana riba bogata proteinima, dok rižoto daje kremastu teksturu i punu aromu. Uz dodatak svežeg povrća, dobijate kompletan obrok koji će zadovoljiti i najzahtevnija nepca.

2 fileta orade

2 kašike maslinovog ulja

2 čena belog luka

so i biber

limunov sok

peršun

Za oradu:

Za rižoto:

150 gr pirinča

1 manji crni luk

1 čen belog luka

500 ml bujona (pileći ili povrtni)

50 ml belog vina (opciono)

30 gr putera

30 gr parmezana

so i biber

Za povrće:

tikvice

šargarepa

paprika

kukuruz

boranija

maslinovo ulje

so i biber

Priprema

Rižoto

Na maslinovom ulju propržite sitno seckan crni i beli luk. Dodajte pirinač i kratko propržite. Nalijte belo vino i pustite da ispari. Postepeno dodajte bujon, uz stalno mešanje. Kada pirinač omekša, dodajte puter i parmezan. Posolite i pobiberite po ukusu.

Orada

Filete začinite solju, biberom i belim lukom. Zagrejte maslinovo ulje i pecite ribu 3–4 minuta sa svake strane. Pred kraj dodajte malo limunovog soka i peršun.

Povrće

Iseckajte povrće na komade. Propržite na maslinovom ulju. Začinite po ukusu.

Serviranje

Na tanjir prvo stavite kremasti rižoto, pored dodajte filete orade, a zatim sve upotpunite šarenim povrćem. Po želji ukrasite svežim peršunom i kapima maslinovog ulja.

Uživajte!