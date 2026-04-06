ORADA SA KREMASTIM RIŽOTOM I POVRĆEM: Savršen spoj mediteranskih ukusa na vašem tanjiru
Ovo jelo predstavlja idealnu kombinaciju zdravog i ukusnog obroka. Orada je lagana riba bogata proteinima, dok rižoto daje kremastu teksturu i punu aromu. Uz dodatak svežeg povrća, dobijate kompletan obrok koji će zadovoljiti i najzahtevnija nepca.
Za oradu:
- 2 fileta orade
- 2 kašike maslinovog ulja
- 2 čena belog luka
- so i biber
- limunov sok
- peršun
Za rižoto:
- 150 gr pirinča
- 1 manji crni luk
- 1 čen belog luka
- 500 ml bujona (pileći ili povrtni)
- 50 ml belog vina (opciono)
- 30 gr putera
- 30 gr parmezana
- so i biber
- Za povrće:
- tikvice
- šargarepa
- paprika
- kukuruz
- boranija
- maslinovo ulje
- so i biber
Priprema
Rižoto
Na maslinovom ulju propržite sitno seckan crni i beli luk. Dodajte pirinač i kratko propržite. Nalijte belo vino i pustite da ispari. Postepeno dodajte bujon, uz stalno mešanje. Kada pirinač omekša, dodajte puter i parmezan. Posolite i pobiberite po ukusu.
Orada
Filete začinite solju, biberom i belim lukom. Zagrejte maslinovo ulje i pecite ribu 3–4 minuta sa svake strane. Pred kraj dodajte malo limunovog soka i peršun.
Povrće
Iseckajte povrće na komade. Propržite na maslinovom ulju. Začinite po ukusu.
Serviranje
Na tanjir prvo stavite kremasti rižoto, pored dodajte filete orade, a zatim sve upotpunite šarenim povrćem. Po želji ukrasite svežim peršunom i kapima maslinovog ulja.
Uživajte!
