Ručak dana

ORADA SA KREMASTIM RIŽOTOM I POVRĆEM: Savršen spoj mediteranskih ukusa na vašem tanjiru

Milena Tomasevic

06. 04. 2026. u 06:00

Ovo jelo predstavlja idealnu kombinaciju zdravog i ukusnog obroka. Orada je lagana riba bogata proteinima, dok rižoto daje kremastu teksturu i punu aromu. Uz dodatak svežeg povrća, dobijate kompletan obrok koji će zadovoljiti i najzahtevnija nepca.

FOTO: Novosti


Sastojci 
Za oradu:
  • 2 fileta orade
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 2 čena belog luka
  • so i biber
  • limunov sok
  • peršun

Za rižoto:

  • 150 gr   pirinča
  • 1 manji crni luk
  • 1 čen belog luka
  • 500 ml bujona (pileći ili povrtni)
  • 50 ml belog vina (opciono)
  • 30 gr putera
  • 30 gr parmezana
  • so i biber
  • Za povrće:
  • tikvice
  • šargarepa
  • paprika
  • kukuruz
  • boranija
  • maslinovo ulje
  • so i biber

Priprema
Rižoto

Na maslinovom ulju propržite sitno seckan crni i beli luk. Dodajte pirinač i kratko propržite. Nalijte belo vino i pustite da ispari. Postepeno dodajte bujon, uz stalno mešanje. Kada pirinač omekša, dodajte puter i parmezan. Posolite i pobiberite po ukusu.

Orada

Filete začinite solju, biberom i belim lukom. Zagrejte maslinovo ulje i pecite ribu 3–4 minuta sa svake strane. Pred kraj dodajte malo limunovog soka i peršun.

Povrće

Iseckajte povrće na komade. Propržite na maslinovom ulju. Začinite po ukusu.

Serviranje

Na tanjir prvo stavite kremasti rižoto, pored dodajte filete orade, a zatim sve upotpunite šarenim povrćem. Po želji ukrasite svežim peršunom i kapima maslinovog ulja.

Uživajte!

