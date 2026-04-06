IZ BAKINOG KUVARA: Domaći rolat sa pudingom
Teško je zamisliti dobru poslasticu bez aromatične vanile. Ukoliko ni vi ne možete da odoliti njenom ukusu, predlažemo vam ovaj starinski recept
Potrebno je:
Za koru:
- 13 kašika šećera
- 7 kašika vrele vode
- 12 kašika brašna
Za fil:
- 700 ml mleka
- 1 kesica pudinga od vanile
- 4 kašike brašna
- 6 kesica vanilin šećera
- 250 g margarina ili putera
- 200 g šećera u prahu
- 4 kašike šećera
Priprema:
U 700 ml mleka skuvajte puding sa 4 kašike brašna i 4 kašike šećera. Kada se zgusne, ostavite da se ohladi, povremeno mešajući da se ne stvore grudvice.
Napravite koru tako što ćete dobro umutiti belanca sa šećerom, dodajte kašiku po kašiku vrele vode, sve vreme miksajući, zatim stavite jedno po jedno žumance i na kraju polako umešajte 12 kašika brašna. Smesu sipajte u veliki pleh od rerne, koji ste podmazali uljem i posuli brašnom, i pecite na 180 stepeni, oko pola sata. Vruću koru urolajte u mokru krpu i ostavite da se ohladi. Umutite margarin sa šećerom u prahu i vanilin šećerom, pa u to dodajte kašiku po kašiku ohlađenog fila, dok se sve lepo ne sjedini. Odmotajte rolat, premažite ga filom i ponovo urolajte.
Poslasticu dekorišite po želji.
