USKRŠNJA POGAČA KOJA SIJA KAO DUKAT: Pekarski trik za onaj savršen, staklasti sjaj

USKRŠNjA pogača koja sija kao dukat san je svake domaćice koja drži do tradicije i praznične trpeze.

FOTO: Youtube/Printskrin/Valetina Mašković

Mnoge žene se suočavaju sa istim problemom – kako postići onaj intenzivni, staklasti sjaj koji viđamo u starim pekarama.

Često se oslanjamo na premazivanje žumancetom, ali ono ponekad ostavlja miris koji ne prija svima ili kora postane pretvrda.

Srećom, postoji jedan stari, zanatski trik koji garantuje da će vaša Uskršnja pogača sijati kao da je od suvog zlata, a ne sadrži ni gram jaja.

Tajna je u skrobu i temperaturi

Profesionalni pekari retko koriste jaja za masovnu proizvodnju jer traže postojanost i specifičnu teksturu kore. Tajna se krije u običnom kukuruznom skrobu (gustinu) koji u kombinaciji sa vrelom vodom stvara tanak, providan film.

Ovaj film deluje kao prirodni lak koji ne menja ukus testa, ali mu daje neverovatnu vizuelnu dubinu.

Kada se Uskršnja pogača premaže ovom smesom neposredno pre vađenja iz rerne, rezultat je fascinantan.

Kako se priprema čuveni „pekarski sjaj“

Postupak je jednostavan i zahteva sastojke koje već imate u kuhinji.

Pomešajte jednu kašičicu kukuruznog skroba sa 100 ml hladne vode i dobro razmutite da nema grudvica.

Stavite smesu na ringlu i zagrevajte uz stalno mešanje dok ne postane blago providna i gusta kao ređi puding.

Ovim rastvorom, koji pekari zovu „skrobni lepak“, premazuje se vruće testo čim se izvadi iz rerne.

(Alo)