DOMAĆI BILJNI PUTER: Namaz pun arome

Milena Tomasevic

06. 04. 2026. u 11:00

Uz nekoliko sastojaka i minimalan trud, možete napraviti ukusan namaz koji će obogatiti svako jelo. Saznajte kako da pripremite savršeni domaći biljni puter za svaku priliku.

ДОМАЋИ БИЉНИ ПУТЕР: Намаз пун ароме

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 150 gr putera (omekšalog)
  • 3 čena belog luka (presovana)
  • 1 kašičica limunovog soka
  • 1/2 kašičice soli
  • prstohvat belog bibera
  • 1/2 veze peršuna, sitno seckanog
  • 1/2 veze bosiljka, sitno seckanog

Priprema

Omekšali puter stavite u činiju. Dodajte beli luk i  limunov sok.  Ubacite so, biber i sitno seckano bilje. Sve dobro izmešajte dok ne dobijete ujednačenu smesu. Poslužite uz hleb, meso ili povrće.

Uživajte!

