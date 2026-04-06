DOMAĆI BILJNI PUTER: Namaz pun arome
Uz nekoliko sastojaka i minimalan trud, možete napraviti ukusan namaz koji će obogatiti svako jelo. Saznajte kako da pripremite savršeni domaći biljni puter za svaku priliku.
Sastojci
- 150 gr putera (omekšalog)
- 3 čena belog luka (presovana)
- 1 kašičica limunovog soka
- 1/2 kašičice soli
- prstohvat belog bibera
- 1/2 veze peršuna, sitno seckanog
- 1/2 veze bosiljka, sitno seckanog
Priprema
Omekšali puter stavite u činiju. Dodajte beli luk i limunov sok. Ubacite so, biber i sitno seckano bilje. Sve dobro izmešajte dok ne dobijete ujednačenu smesu. Poslužite uz hleb, meso ili povrće.
Uživajte!
