MIRISNA DOMAĆA SUPA OD SVEŽEG PARADAJZA: Ovaj jednostavan recept donosi punoću ukusa i prirodnu svežinu
Sa nekoliko osnovnih sastojaka i minimalno vremena, možete pripremiti savršeno lagano jelo ili uvod u ručak. Otkrijte kako da napravite kremastu i aromatičnu supu koja će oduševiti sva čula.
Ssatojci
- 1 kg paradajza
- 2 glavice crnog luka
- 3 čena belog luka
- maslinovo ulje za prženje
- 750 ml povrtnog bujona
- so i beli biber
- biljna so
- suvi timijan
- 3 kašičice paradajz-paste
- svež peršun
Priprema
Paradajz operite i isecite na komade. Crni i beli luk sitno iseckajte. U šerpi zagrejte maslinovo ulje, pa propržite luk dok ne omekša. Dodajte beli luk i kratko propržite. Ubacite paradajz i dinstajte nekoliko minuta. Dodajte paradajz-pastu, promešajte, pa sipajte bujon. Začinite solju, biberom, biljnom solju i timijanom. Kuvajte oko 20 minuta, zatim sve izblendirajte do glatke teksture. Pospite svežim peršunom i poslužite toplo.
Uživajte!
