Salate i čorbe

MIRISNA DOMAĆA SUPA OD SVEŽEG PARADAJZA: Ovaj jednostavan recept donosi punoću ukusa i prirodnu svežinu

Milena Tomasevic

06. 04. 2026. u 09:00

Sa nekoliko osnovnih sastojaka i minimalno vremena, možete pripremiti savršeno lagano jelo ili uvod u ručak. Otkrijte kako da napravite kremastu i aromatičnu supu koja će oduševiti sva čula.

FOTO: Novosti

Ssatojci

  • 1 kg paradajza
  • 2 glavice crnog luka
  • 3 čena belog luka
  • maslinovo ulje za prženje
  • 750 ml povrtnog bujona
  • so i beli biber
  • biljna so
  • suvi timijan
  • 3 kašičice paradajz-paste
  • svež peršun

Priprema

Paradajz operite i isecite na komade. Crni i beli luk sitno iseckajte. U šerpi zagrejte maslinovo ulje, pa propržite luk dok ne omekša. Dodajte beli luk i kratko propržite. Ubacite paradajz i dinstajte nekoliko minuta. Dodajte paradajz-pastu, promešajte, pa sipajte bujon. Začinite solju, biberom, biljnom solju i timijanom. Kuvajte oko 20 minuta, zatim sve izblendirajte do glatke teksture. Pospite svežim peršunom i poslužite toplo.

Uživajte!

