PILEĆA PRSA U KREMASTOM SOSU: Brz, ukusan i sočan obrok

Milena Tomasevic

20. 11. 2025. u 15:59

Nežno pileće meso u aromatičnom, blago začinjenom sosu od povrća — savršena kombinacija za porodični ručak ili večeru. Služi se uz pirinač, testeninu, krompir ili samo parče svežeg hleba koje će pokupiti svaki deo ovog ukusnog sosa.

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 500 gr pilećih prsa
  • 1 srednji crni luk
  • 1 crvena paprika
  • 2 čena belog luka
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 1 kašika putera
  • 1 kašičica paradajz sosa
  • 1 kašika brašna
  • 1/2 šolje vode
  • 1 šolja mleka
  • so i crni biber
  • 1 kašičica crvene paprike
  • 1 kašičica karija
  • 2 kašike sitno seckanog peršuna

Priprema
1. Priprema mesa

Pileća prsa očistite i iseckajte na kriške. Zagrejte maslinovo ulje u tiganju i propržite pileće kriške dok blago ne porumene. Izvadite meso i pokrijte poklopcem da ostane toplo.

2. Priprema sosa

Na istoj masnoći propržite sitno seckan crni luk i crvenu papriku. Dodajte puter i dinstajte još 2–3 minuta. Umešajte kašiku brašna i pržite dok blago ne požuti. Dodajte zgnječeni beli luk i paradajz sos, pa kratko promešajte. Ulijte vodu i mleko, mešajući dok sos ne počne da se zgušnjava. Ako je previše gust, dodajte još malo vruće vode. Začinite solju, biberom, crvenom paprikom i karijem. Vratite pileće kriške u tiganj sa sosom. Poklopite i kuvajte na slaboj vatri oko 15 minuta, da se ukusi prožmu. Po želji, pospite svežim seckanim peršunom.

Služite toplo, uz pirinač, testeninu, krompir ili bilo koji omiljeni prilog.

Uživajte!

