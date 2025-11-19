PRŽENO MESO NA KINESKI NAČIN: Recept za ljubitelje azijskih ukusa
Brzo, aromatično jelo u kome se tanke trakice mesa spajaju sa hrskavim povrćem i bogatim azijskim sosom. Idealan izbor za ukusan obrok koji donosi dašak Istoka na vaš sto.
Sastojci:
- 500 gr mesa (file, tanke trakice)
- 1 crvena i 1 žuta paprika
- 1 šargarepa
- 1 crni luk
- 2 čena belog luka
- 2 cm svežeg đumbira
- 3 kašike soja sosa
- 2 kašike sosa od ostriga ili sosa po izboru
- 1 kašičica meda
- 1 kašičica susamovog ulja
- 2 kašike ulja za prženje
- 1 kašika skroba (po želji)
- so, biber
- susam i vlašac za ukras
Priprema:
Marinirajte meso solju, biberom i 1 kašikom soja sosa. Ostavite 15 minuta. Ispržite meso na jakoj vatri 4–5 minuta, pa izvadite. Propržite povrće: beli luk i đumbir kratko, potom paprike, šargarepu i luk 3–4 minuta.
Napravite sos: pomešajte preostali soja sos, sos od ostriga, med i susamovo ulje; po želji dodajte skrob rastvoren u malo vode. Vratite meso u tiganj, prelijte sosom i kuvajte još nekoliko minuta.
Pospite susamom i vlašcem, poslužite uz jasmin pirinač ili rezance.
Uživajte!
Preporučujemo
TESTENINA SA LOSOSOM I SPANAĆEM: Brz i kremast obrok
19. 11. 2025. u 12:00
PROTEINSKA PROJA IZ TIGANjA: Brza mini slana tortica
19. 11. 2025. u 11:02
POSNA SARMA SA SOJOM: Ukusnija je i od mrsne, a pravi se duplo lakše
18. 11. 2025. u 21:09
BAJATOVIĆ OTKRIO POTENCIJALNE KUPCE NIS-A: "Ruski kapital mora da bude anuliran"
DIREKTOR Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je večeras da prodaju NIS-a Rusima 2008. ne vidi kao loš poslovni potez, ali da ruski kapital u toj kompaniji mora da bude anuliran, jer NIS mora da nastavi da radi, a kao potencijalne kupce NIS-a vidi subjekte iz arapskih zemalja, ali ne isključuje ni evropske, ili američke kompanije.
18. 11. 2025. u 22:27
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)