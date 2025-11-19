Ručak dana

PRŽENO MESO NA KINESKI NAČIN: Recept za ljubitelje azijskih ukusa

Milena Tomasevic

19. 11. 2025. u 13:00

Brzo, aromatično jelo u kome se tanke trakice mesa spajaju sa hrskavim povrćem i bogatim azijskim sosom. Idealan izbor za ukusan obrok koji donosi dašak Istoka na vaš sto.

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 500 gr mesa (file, tanke trakice)
  • 1 crvena i 1 žuta paprika
  • 1 šargarepa
  • 1 crni luk
  • 2 čena belog luka
  • 2 cm svežeg đumbira
  • 3 kašike soja sosa
  • 2 kašike sosa od ostriga ili sosa po izboru
  • 1 kašičica meda
  • 1 kašičica susamovog ulja
  • 2 kašike ulja za prženje
  • 1 kašika skroba (po želji)
  • so, biber
  • susam i vlašac za ukras

Priprema:

Marinirajte meso solju, biberom i 1 kašikom soja sosa. Ostavite 15 minuta. Ispržite meso na jakoj vatri 4–5 minuta, pa izvadite. Propržite povrće: beli luk i đumbir kratko, potom paprike, šargarepu i luk 3–4 minuta.

Napravite sos: pomešajte preostali soja sos, sos od ostriga, med i susamovo ulje; po želji dodajte skrob rastvoren u malo vode. Vratite meso u tiganj, prelijte sosom i kuvajte još nekoliko minuta.

Pospite susamom i vlašcem, poslužite uz jasmin pirinač ili rezance.

Uživajte!

