PRŽENO MESO NA KINESKI NAČIN: Recept za ljubitelje azijskih ukusa

Brzo, aromatično jelo u kome se tanke trakice mesa spajaju sa hrskavim povrćem i bogatim azijskim sosom. Idealan izbor za ukusan obrok koji donosi dašak Istoka na vaš sto.

FOTO: Novosti

Sastojci:

500 gr mesa (file, tanke trakice)

1 crvena i 1 žuta paprika

1 šargarepa

1 crni luk

2 čena belog luka

2 cm svežeg đumbira

3 kašike soja sosa

2 kašike sosa od ostriga ili sosa po izboru

1 kašičica meda

1 kašičica susamovog ulja

2 kašike ulja za prženje

1 kašika skroba (po želji)

so, biber

susam i vlašac za ukras

Priprema:

Marinirajte meso solju, biberom i 1 kašikom soja sosa. Ostavite 15 minuta. Ispržite meso na jakoj vatri 4–5 minuta, pa izvadite. Propržite povrće: beli luk i đumbir kratko, potom paprike, šargarepu i luk 3–4 minuta.

Napravite sos: pomešajte preostali soja sos, sos od ostriga, med i susamovo ulje; po želji dodajte skrob rastvoren u malo vode. Vratite meso u tiganj, prelijte sosom i kuvajte još nekoliko minuta.

Pospite susamom i vlašcem, poslužite uz jasmin pirinač ili rezance.

Uživajte!