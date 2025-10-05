SOČNI SVINJSKI VRAT: Recept za sočno meso sa paprikom i lukom

Savršen porodični ručak koji miriše na domaću kuhinju. Ako volite jela puna ukusa i mirisnih začina, ovaj recept će vas oduševiti! Sočni svinjski vrat, pečen zajedno sa šarenom paprikom i crnim lukom, spaja sve najlepše ukuse domaće kuhinje.

FOTO: Novosti

Sastojci:

1 kg svinjskog vrata

3 paprike (crvena, žuta, zelena), isečene na trakice

2 crna luka, tanko isečena

4 čena belog luka, sitno iseckana

4 kašike maslinovog ulja

1 kašika slatke paprike

1 kašičica ljute paprike

1 kašičica soli

1/2 kašičice bibera

1 kašika sušenog timijana

1 kašika sušenog origana

1/2 šolje čorbe (povrtne ili pileće)

Priprema:

Zagrejte rernu na 180°C. Dobro operite svinjski vrat i osušite ga papirnim ubrusima.U velikoj posudi pomešajte maslinovo ulje, slatku i ljutu papriku, so, biber, timijan, origano i beli luk. Oštrim nožem nežno zarežite površinu mesa ukrštenim rezovima dubine oko 1 cm. Utrljajte marinadu u meso, posebno u proreze, da upije sve začine.



Paprike operite, očistite od semenki i isecite na trakice. Crni luk isecite na kolutove. Stavite povrće u vatrostalnu posudu, dodajte malo maslinovog ulja, soli i bibera.Položite svinjski vrat preko povrća i prelijte čorbom tako da meso bude delimično potopljeno. Pokrijte posudu aluminijumskom folijom i pecite oko 1,5 sat.

Nakon toga, uklonite foliju i pecite još 30 minuta, povremeno prelivajući meso sokom od pečenja.

Izvadite posudu iz rerne i ostavite meso da odstoji nekoliko minuta. Isecite ga na komade i poslužite uz pečeno povrće i sos iz posude.

Prijatno!