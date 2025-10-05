SOČNI SVINJSKI VRAT: Recept za sočno meso sa paprikom i lukom
Savršen porodični ručak koji miriše na domaću kuhinju. Ako volite jela puna ukusa i mirisnih začina, ovaj recept će vas oduševiti! Sočni svinjski vrat, pečen zajedno sa šarenom paprikom i crnim lukom, spaja sve najlepše ukuse domaće kuhinje.
Sastojci:
- 1 kg svinjskog vrata
- 3 paprike (crvena, žuta, zelena), isečene na trakice
- 2 crna luka, tanko isečena
- 4 čena belog luka, sitno iseckana
- 4 kašike maslinovog ulja
- 1 kašika slatke paprike
- 1 kašičica ljute paprike
- 1 kašičica soli
- 1/2 kašičice bibera
- 1 kašika sušenog timijana
- 1 kašika sušenog origana
- 1/2 šolje čorbe (povrtne ili pileće)
Priprema:
Zagrejte rernu na 180°C. Dobro operite svinjski vrat i osušite ga papirnim ubrusima.U velikoj posudi pomešajte maslinovo ulje, slatku i ljutu papriku, so, biber, timijan, origano i beli luk. Oštrim nožem nežno zarežite površinu mesa ukrštenim rezovima dubine oko 1 cm. Utrljajte marinadu u meso, posebno u proreze, da upije sve začine.
Paprike operite, očistite od semenki i isecite na trakice. Crni luk isecite na kolutove. Stavite povrće u vatrostalnu posudu, dodajte malo maslinovog ulja, soli i bibera.Položite svinjski vrat preko povrća i prelijte čorbom tako da meso bude delimično potopljeno. Pokrijte posudu aluminijumskom folijom i pecite oko 1,5 sat.
Nakon toga, uklonite foliju i pecite još 30 minuta, povremeno prelivajući meso sokom od pečenja.
Izvadite posudu iz rerne i ostavite meso da odstoji nekoliko minuta. Isecite ga na komade i poslužite uz pečeno povrće i sos iz posude.
Prijatno!
RUSI SE NE ZAUSTAVLjAJU, POJAČALI UDARE NA UKRAJINU Zelenski: Amerika i Evropa moraju da zaustave Putina
RUSIJA je tokom noći 5. oktobra izvela još jedan sveobuhvatan napad na Ukrajinu, u kojem je, prema zvaničnim podacima, poginulo najmanje pet osoba, a najmanje 18 je ranjeno.
05. 10. 2025. u 15:00
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)