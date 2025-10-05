Ručak dana

SOČNI SVINJSKI VRAT: Recept za sočno meso sa paprikom i lukom

Milena Tomasevic

05. 10. 2025. u 21:18

Savršen porodični ručak koji miriše na domaću kuhinju. Ako volite jela puna ukusa i mirisnih začina, ovaj recept će vas oduševiti! Sočni svinjski vrat, pečen zajedno sa šarenom paprikom i crnim lukom, spaja sve najlepše ukuse domaće kuhinje.

СОЧНИ СВИЊСКИ ВРАТ: Рецепт за сочно месо са паприком и луком

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 1 kg svinjskog vrata
  • 3 paprike (crvena, žuta, zelena), isečene na trakice
  • 2 crna luka, tanko isečena
  • 4 čena belog luka, sitno iseckana
  • 4 kašike maslinovog ulja
  • 1 kašika slatke paprike
  • 1 kašičica ljute paprike
  • 1 kašičica soli
  • 1/2 kašičice bibera
  • 1 kašika sušenog timijana
  • 1 kašika sušenog origana
  • 1/2 šolje čorbe (povrtne ili pileće)

Priprema:
Zagrejte rernu na 180°C. Dobro operite svinjski vrat i osušite ga papirnim ubrusima.U velikoj posudi pomešajte maslinovo ulje, slatku i ljutu papriku, so, biber, timijan, origano i beli luk. Oštrim nožem nežno zarežite površinu mesa ukrštenim rezovima dubine oko 1 cm. Utrljajte marinadu u meso, posebno u proreze, da upije sve začine.


Paprike operite, očistite od semenki i isecite na trakice. Crni luk isecite na kolutove. Stavite povrće u vatrostalnu posudu, dodajte malo maslinovog ulja, soli i bibera.Položite svinjski vrat preko povrća i prelijte čorbom tako da meso bude delimično potopljeno. Pokrijte posudu aluminijumskom folijom i pecite oko 1,5 sat.
Nakon toga, uklonite foliju i pecite još 30 minuta, povremeno prelivajući meso sokom od pečenja.
Izvadite posudu iz rerne i ostavite meso da odstoji nekoliko minuta. Isecite ga na komade i poslužite uz pečeno povrće i sos iz posude.

Prijatno!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal