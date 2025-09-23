Ručak dana

OSLIĆ IZ RERNE: Sočan oslić sa limunom i belim lukom

Milena Tomasevic

23. 09. 2025. u 14:00

Sočni fileti oslića, pečeni u puteru sa mirisom belog luka i svežinom limuna, donose mediteranski ukus direktno na vaš sto – bez gužve i dugog kuvanja.

ОСЛИЋ ИЗ РЕРНЕ: Сочан ослић са лимуном и белим луком

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 2 fileta oslića
  • 1 limun (sok + nekoliko kriški)
  • 2 čena belog luka, sitno seckana
  • 30 gr putera
  • so, biber, malo maslinovog ulja

Priprema

Zagrejte rernu na 200 °C. Filete posolite, pobiberite i premažite maslinovim uljem. Otopite puter, kratko propržite beli luk, dodajte sok limuna.Stavite ribu u pleh, prelijte sosom, dodajte kriške limuna. Pecite 12–15 minuta, poslužite toplo.

Prijatno!

