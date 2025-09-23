OSLIĆ IZ RERNE: Sočan oslić sa limunom i belim lukom
Sočni fileti oslića, pečeni u puteru sa mirisom belog luka i svežinom limuna, donose mediteranski ukus direktno na vaš sto – bez gužve i dugog kuvanja.
Sastojci
- 2 fileta oslića
- 1 limun (sok + nekoliko kriški)
- 2 čena belog luka, sitno seckana
- 30 gr putera
- so, biber, malo maslinovog ulja
Priprema
Zagrejte rernu na 200 °C. Filete posolite, pobiberite i premažite maslinovim uljem. Otopite puter, kratko propržite beli luk, dodajte sok limuna.Stavite ribu u pleh, prelijte sosom, dodajte kriške limuna. Pecite 12–15 minuta, poslužite toplo.
Prijatno!
