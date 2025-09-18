Ručak dana

ČIZBURGER IZ TIGANJA: Savršen ručak za svaku priliku

Milena Tomasevic

18. 09. 2025. u 15:00

SOČAN čizburger spremljen za samo dvadeset minuta – idealan izbor za ukusan ručak ili večeru bez mnogo truda.

ЧИЗБУРГЕР ИЗ ТИГАЊА: Савршен ручак за сваку прилику

FOTO: Novosti

Sastojci:

Za mleveno goveđe meso

  • 600 gr mlevenog goveđeg mesa
  • 1 seckani crni luk
  • ulje za prženje
  • so po ukusu
  • biber po ukusu

Za ukus čizburgera

  • 2 kašike kečapa
  • 1 kašika senfa

Za sir

  • 200 gr čedar sira

Dodaci po želji

  • iseckani kornišoni
  • iseckani paradajz
  • sveža salata za serviranje

Priprema:

  • Na malo ulja u tiganju propržiti seckani crni luk.
  • Dodati mleveno goveđe meso, posoliti i pobiberiti. Pržiti dok meso ne dobije zlatno-braon boju. 
  • Umešati kečap i senf da se ukusi lepo sjedine. 
  • Posuti čedar sir preko toplog mesa i ostaviti minut-dva da se sir istopi.
  • Poslužiti uz kornišone, paradajz i svežu salatu po želji.

Prijatno! 

