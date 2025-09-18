ČIZBURGER IZ TIGANJA: Savršen ručak za svaku priliku
SOČAN čizburger spremljen za samo dvadeset minuta – idealan izbor za ukusan ručak ili večeru bez mnogo truda.
Sastojci:
Za mleveno goveđe meso
- 600 gr mlevenog goveđeg mesa
- 1 seckani crni luk
- ulje za prženje
- so po ukusu
- biber po ukusu
Za ukus čizburgera
- 2 kašike kečapa
- 1 kašika senfa
Za sir
- 200 gr čedar sira
Dodaci po želji
- iseckani kornišoni
- iseckani paradajz
- sveža salata za serviranje
Priprema:
- Na malo ulja u tiganju propržiti seckani crni luk.
- Dodati mleveno goveđe meso, posoliti i pobiberiti. Pržiti dok meso ne dobije zlatno-braon boju.
- Umešati kečap i senf da se ukusi lepo sjedine.
- Posuti čedar sir preko toplog mesa i ostaviti minut-dva da se sir istopi.
- Poslužiti uz kornišone, paradajz i svežu salatu po želji.
Prijatno!
