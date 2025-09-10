Ručak dana

PILETINA SA PESTOM I PEČENIM PARADAJZOM: Recept za kremastu piletinu

Milena Tomasevic

10. 09. 2025. u 13:00

Ako tražite jelo koje je brzo, jednostavno i izgleda kao iz restorana – ovo je pravi izbor. Sočna piletina u kremastom sosu od pesta i mirisnog pečenog paradajza biće hit na svakoj trpezi.

ПИЛЕТИНА СА ПЕСТОМ И ПЕЧЕНИМ ПАРАДАЈЗОМ: Рецепт за кремасту пилетину

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 4 pileća prsa 
  • 280 g čeri paradajza
  • ½ crnog luka
  • 3 čena belog luka
  • ½ šolje pesta
  • ½ šolje pavlake
  • ¼ šolje papmezana
  • maslinovo ulje
  • so, biber, paprika, beli luk u prahu

Priprema:
Pecite čeri paradajz 20 minuta na 200°C. Začinite piletinu i ispržite po 5 minuta sa svake strane. Na istom ulju propržite crni i beli luk, dodajte pesto i pavlaku, pa umešajte piletinu i pečeni paradajz. Poslužite toplo, posuto parmezanom.

Prijatno!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Vojin Đorđević: VODAVODA je odabrala nas

Vojin Đorđević: VODAVODA je odabrala nas