PILETINA SA PESTOM I PEČENIM PARADAJZOM: Recept za kremastu piletinu
Ako tražite jelo koje je brzo, jednostavno i izgleda kao iz restorana – ovo je pravi izbor. Sočna piletina u kremastom sosu od pesta i mirisnog pečenog paradajza biće hit na svakoj trpezi.
Sastojci:
- 4 pileća prsa
- 280 g čeri paradajza
- ½ crnog luka
- 3 čena belog luka
- ½ šolje pesta
- ½ šolje pavlake
- ¼ šolje papmezana
- maslinovo ulje
- so, biber, paprika, beli luk u prahu
Priprema:
Pecite čeri paradajz 20 minuta na 200°C. Začinite piletinu i ispržite po 5 minuta sa svake strane. Na istom ulju propržite crni i beli luk, dodajte pesto i pavlaku, pa umešajte piletinu i pečeni paradajz. Poslužite toplo, posuto parmezanom.
Prijatno!
