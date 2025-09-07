Ručak dana

BRZ I JEDNOSTAVAN OBROK U JEDNOM TIGANJU: Italijanska večera za manje od 30 minuta, a sadrži sve što vam je potrebno

Jovana Švedić

07. 09. 2025. u 18:00

Omiljen među klincima, a domaćini ga vole jer se sudovi jedva prljaju.

Sastojci:

  • 450 g kobasice (može i sveža, blago ljuta ili slatka)
  • 1/2 šolje sečene zelene paprike (60 g)
  • 1 srednja glavica crnog luka, sečena
  • 1 konzerva paradajza (400g)
  • 2 šolje bujona od povrća
  • 1 ½ šolja polu-skuvanog (instant) pirinča (270 g)
  • 1 šolja rendane mocarele (oko 100 g)

Priprema:

  1. U velikom tiganju pržite kobasicu na srednjoj vatri 4–6 minuta, dok ne dobije boju. Po potrebi, odlijte višak masnoće.
  2. Dodajte papriku i luk, i pržite dok ne omekšaju, ali da ostanu blago hrskavi.
  3. Dodajte paradajz i bujon i ostavite do ključanja, povremeno mešajući.
  4. Sklonite sa ringle, umešajte pirinač, poklopite i ostavite da stoji 5–8 minuta, dok pirinač ne upije tečnost.
  5. Pospite rendanom mocarelom, ponovo poklopite i ostavite još nekoliko minuta, dok se sir ne otopi.

Savet:

Instant pirinač se sprema brže, ali ako koristite običan, skuvajte ga unapred. Kao zamena za povrćni sok možete koristiti mešavinu paradajz soka i vode, uz dodatak začina po ukusu. Odlično ide uz salatu ili kao obrok sam po sebi.

