KROMPIR PUNJEN MLEVENOM GOVEDINOM: Recept za punjeni krompir na domaći način

Milena Tomasevic

04. 09. 2025. u 18:00

Savršen izbor za gurmane koji traže hranu koja izgleda lepo, a ima pravi, snažan ukus.

КРОМПИР ПУЊЕН МЛЕВЕНОМ ГОВЕДИНОМ: Рецепт за пуњени кромпир на домаћи начин

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 4 velika krompira
  • 300 gr mlevene govedine
  • 1 mali crni luk, iseckan
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 1 jaje
  • 2 kašike brašna
  • so, biber i začini po ukusu

Uputstvo

Kuvajte krompir dok ne omekša. Izgnječite ga i pomešajte sa jajetom, brašnom, solju i biberom. Propržite mlevenu govedinu sa crnim lukom, solju i začinima. Uzmite deo testa od krompira, spljoštite ga u ruci, napunite ga mesom i zatvorite ga u disk.Pržite u tiganju sa maslinovim uljem dok ne porumeni sa obe strane.

Prijatno!

