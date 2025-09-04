KROMPIR PUNJEN MLEVENOM GOVEDINOM: Recept za punjeni krompir na domaći način

Savršen izbor za gurmane koji traže hranu koja izgleda lepo, a ima pravi, snažan ukus.

FOTO: Novosti

Sastojci

4 velika krompira

300 gr mlevene govedine

1 mali crni luk, iseckan

2 kašike maslinovog ulja

1 jaje

2 kašike brašna

so, biber i začini po ukusu

Uputstvo

Kuvajte krompir dok ne omekša. Izgnječite ga i pomešajte sa jajetom, brašnom, solju i biberom. Propržite mlevenu govedinu sa crnim lukom, solju i začinima. Uzmite deo testa od krompira, spljoštite ga u ruci, napunite ga mesom i zatvorite ga u disk.Pržite u tiganju sa maslinovim uljem dok ne porumeni sa obe strane.

Prijatno!