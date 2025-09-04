KROMPIR PUNJEN MLEVENOM GOVEDINOM: Recept za punjeni krompir na domaći način
Savršen izbor za gurmane koji traže hranu koja izgleda lepo, a ima pravi, snažan ukus.
Sastojci
- 4 velika krompira
- 300 gr mlevene govedine
- 1 mali crni luk, iseckan
- 2 kašike maslinovog ulja
- 1 jaje
- 2 kašike brašna
- so, biber i začini po ukusu
Uputstvo
Kuvajte krompir dok ne omekša. Izgnječite ga i pomešajte sa jajetom, brašnom, solju i biberom. Propržite mlevenu govedinu sa crnim lukom, solju i začinima. Uzmite deo testa od krompira, spljoštite ga u ruci, napunite ga mesom i zatvorite ga u disk.Pržite u tiganju sa maslinovim uljem dok ne porumeni sa obe strane.
Prijatno!
