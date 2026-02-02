Pošalji recept

ZAPEČENA JAJA SA POVRĆEM I SIROM: Brz, zdrav i ukusan obrok

Milena Tomasevic

02. 02. 2026. u 07:00

Danas sa vama delimo jednostavan, zdrav i neverovatno ukusan recept – zapečena jaja sa povrćem i sirom, savršena za brz doručak ili laganu večeru.

ЗАПЕЧЕНА ЈАЈА СА ПОВРЋЕМ И СИРОМ: Брз, здрав и укусан оброк

Sastojci:

• 2 jaja
• pečurke, sitno isečene
• šaka spanaća (svežeg ili blago seckanog)
• malo feta sira (izmrvljenog)
• malo rendane šargarepe
• so (po ukusu)
• biber
• beli luk u prahu
• origano ili drugi začini po želji
• maslinovo ulje
• rendani kačkavalj (za odozgo)

Priprema:

1. U maloj vatrostalnoj posudi umutite 2 jaja žicom.
2. Dodajte pečurke, spanać, fetu i rendanu šargarepu.
3. Sve lepo promešajte, pa začinite solju, biberom, belim lukom u prahu i origanom (ili začinima po izboru).
4. Lagano poprskajte maslinovim uljem.
5. Odozgo pospite rendani kačkavalj.
6. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C dok se ne zapeče i ne dobije lepu zlatnu koricu (oko 15–20 minuta).


Predlog za serviranje
Poslužite uz salatu od:
• rukole
• rendane šargarepe
• limunovog soka
• maslinovog ulja

Po želji dodajte i zapečenu slaninicu za jači ukus!

Prijatno!
 

