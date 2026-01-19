Pošalji recept

KREMASTI NAMAZ OD KREM SIRA I MASLINA: Bogat, aromatičan namaz, savršen kao meze uz krekere

Milena Tomasevic

19. 01. 2026. u 08:00

Kombinacija belog luka, začinskog bilja i limunove kore daje svežinu, dok plavi sir donosi dubinu ukusa koja osvaja već na prvi zalogaj.

КРЕМАСТИ НАМАЗ ОД КРЕМ СИРА И МАСЛИНА: Богат, ароматичан намаз, савршен као мезе уз крекере

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 300 gr krem sira (Philadelphia, ABC, President, Ella…)
  • 2 čena belog luka, sitno pasirana
  • 2 kašike sitno seckanog peršuna ili vlašca
  • 85 gr gorgonzole ili nekog drugog pplavog sira
  • 2 kašike čorbe od maslina
  • 2 kašike votke ili džina
  • 1 kašičica rendane limunove kore + još malo za preliv
  • ¾ šolje zelenih maslina oceđenih i sitno iseckanih
  • maslinovo ulje, za prelivanje
  • krupna morska so, za preliv
  • sveže mleveni crni biber, za preliv
  • Za posluživanje:
  • krekeri, čips  

Priprema

U kuhinjski procesor stavite krem sir, beli luk, seckani peršun (ili vlašac), gorgonzolu, čorbu od maslina, votku (ili džin) i limunovu koru. Pasirajte dok ne dobijete glatku i ujednačenu kremastu smesu. Prebacite namaz u veću posudu i poravnajte površinu. Po vrhu rasporedite seckane masline, pospite dodatnom limunovom korom, prelijte sa malo maslinovog ulja i začinite krupnom solju i sveže mlevenim crnim biberom. Poslužite odmah ili ohladite 20–30 minuta da se ukusi lepo povežu.

Uživajte!

