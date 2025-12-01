TESTENINA SA SOSOM OD AVOKADA I SPANAĆA: Zdrav zeleni obrok
Kombinacija svežeg avokada i bebi spanaća daje neverovatno kremast sos bez trunke mleka, dok pečeni čeri paradajz, rukola i crni susam dodaju savršenu svežinu i teksturu. Zdravo, lako, mirisno i jarko zeleno.
Sastojci
- 1 šolja bebi spanaća
- 1 zreli avokado
- 1/4 šolje vode (po potrebi dodati još)
- 2 kašike nutritivnog kvasca
- 2 kašike limunovog soka
- 1 čen belog luka
- so i biber po ukusu
Za testeninu i dodatke:
- 250 gr testenine ( integralne za zdraviju verziju )
- 1 šolja čeri paradajza
- maslinovo ulje
- šaka rukole
- crni susam za posipanje
Priprema
Zagrejte rernu na 200°C. Čeri paradajz stavite u pleh. Prelijte sa malo maslinovog ulja, pospite solju i biberom. Pecite 10–15 minuta dok ne omekša i blago karamelizuje.
Skuvajte testeninu slanoj vodi prema uputstvu na pakovanju. Ocedite, ali sačuvajte malo vode od kuvanja ukoliko bude trebalo da razredite sos.
U blender stavite bebi spanać, avokado, vodu, nutritivni kvasac, limunov sok i beli luk. Dodajte so i biber. Blendajte dok ne dobijete glatku, kremastu teksturu. Ako želite ređi sos, dodajte još malo vode ili vode od testenine.
Pomešajte toplu testeninu sa zelenim sosom. Dodajte pečeni čeri paradajz. Ubacite svežu rukolu. Pospite crnim susamom za lepu aromu i izgled. Po želji prelijte sa nekoliko kapi maslinovog ulja ili još limunovog soka.
Uživajte!
Preporučujemo
DOMAĆA ŠTRUDLA SA MAKOM: Mekana, mirisna i praznična
01. 12. 2025. u 20:27
ŠKOTSKI VOĆNI HLEB SA MEDOM: Savršena topla užina
01. 12. 2025. u 15:00
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
Komentari (0)