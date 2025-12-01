TESTENINA SA SOSOM OD AVOKADA I SPANAĆA: Zdrav zeleni obrok

Kombinacija svežeg avokada i bebi spanaća daje neverovatno kremast sos bez trunke mleka, dok pečeni čeri paradajz, rukola i crni susam dodaju savršenu svežinu i teksturu. Zdravo, lako, mirisno i jarko zeleno.

FOTO: Novosti

Sastojci



1 šolja bebi spanaća

1 zreli avokado

1/4 šolje vode (po potrebi dodati još)

2 kašike nutritivnog kvasca

2 kašike limunovog soka

1 čen belog luka

so i biber po ukusu

Za testeninu i dodatke:

250 gr testenine ( integralne za zdraviju verziju )

1 šolja čeri paradajza

maslinovo ulje

šaka rukole

crni susam za posipanje

Priprema

Zagrejte rernu na 200°C. Čeri paradajz stavite u pleh. Prelijte sa malo maslinovog ulja, pospite solju i biberom. Pecite 10–15 minuta dok ne omekša i blago karamelizuje.

Skuvajte testeninu slanoj vodi prema uputstvu na pakovanju. Ocedite, ali sačuvajte malo vode od kuvanja ukoliko bude trebalo da razredite sos.

U blender stavite bebi spanać, avokado, vodu, nutritivni kvasac, limunov sok i beli luk. Dodajte so i biber. Blendajte dok ne dobijete glatku, kremastu teksturu. Ako želite ređi sos, dodajte još malo vode ili vode od testenine.

Pomešajte toplu testeninu sa zelenim sosom. Dodajte pečeni čeri paradajz. Ubacite svežu rukolu. Pospite crnim susamom za lepu aromu i izgled. Po želji prelijte sa nekoliko kapi maslinovog ulja ili još limunovog soka.

Uživajte!