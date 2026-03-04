UZ POMOĆ ZAPADNIH OBAVEŠTAJACA Putin upozorava: Ukrajina sprema da digne u vazduh gasovode Plavi tok i Turski tok

RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da se, prema podacima ruskih obaveštajnih agencija, Ukrajina se sprema da bombarduje crnomorske gasovode Turski tok i Plavi tok uz podršku zapadnih obaveštajnih agencija.

Foto: Tanjug/AP

- Prema informacijama koje su dostupne našim obaveštajnim službama, baš kao što je nekada dignut u vazduh Severni tok, sada se u Kijevu, uz podršku određenih zapadnih obaveštajnih agencija, priprema operacija dizanja u vazduh Plavog i Turskog toka - rekao je on u programu „Moskva. Kremlj. Putin“.

Prema njegovim rečima, Moskva je već obavestila turske kolege o ovom pitanju.

- Videćemo šta će se desiti u ovoj oblasti, ali ovo je veoma opasna igra, posebno danas - rekao je on.

Putin je prvi put izneo informacije o mogućem pokušaju dizanja u vazduh gasovoda Turski tok i Plavi tok na sastanku Federalnog saveta bezbednosti (FSB) 24. februara. Ruska ambasada u Ankari saopštila je pre dva dana da je bilo pokušaja diverzije infrastrukture gasovoda Turski tok i Plavi tok i da je "blagovremeno predala ove informacije turskim partnerima".

Prethodno je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio da ruske obaveštajne službe poseduju informacije da "kijevski režim priprema diverziju crnomorskih gasovoda".

Turski tok je međunarodni gasovod koji ide od južnog ruskog primorskog grada Anape kroz Crno more do turske lokacije Midija u evropskom delu Turske. Odatle nastavlja do sela Luleburgaz, odakle se gas prebacuje u tursku međugradsku gasnu mrežu. Polovina kapaciteta namenjena je turskom tržištu, druga polovina Balkanu.

(Tanjug)