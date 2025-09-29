Pošalji recept

HRSKAVI PILEĆI ZALOGAJI SA SOSOM OD BELOG LUKA: Sočni iznutra, hrskavi spolja

Milena Tomasevic

29. 09. 2025. u 17:00

Ako tražite recept koji će oduševiti i male i velike, ovi hrskavi pileći zalogaji su pravi izbor. Zlatna korica, meko i sočno meso iznutra i osvežavajući sos od belog luka čine ih savršenim za porodičnu večeru, filmsko veče kod kuće ili druženje sa prijateljima.

FOTO: Novosti

Sastojci:

Za piletinu:

  • 500 gr pilećeg filea (isečenog na male komade)
  • 200 ml mleka + 1 kašika soka od limuna (zamena za mlaćenicu)
  • 1 jaje
  • 1,5 šolje univerzalnog brašna
  • 1 kašičica slatke paprike
  • 1/2 kašičice belog luka u prahu
  • so i biber po ukusu
  • ulje za prženje

Za sos od belog luka:

  • 4 kašike majoneza
  • 2 kašike jogurta
  • 1 čenje belog luka (isceđeno)
  • 1 kašičica soka od limuna
  • so, biber i mirođija po ukusu

Priprema:

U mleko dodajte kašiku limunovog soka, promešajte i ostavite 10–15 minuta da se zgusne. Dodajte jaje i dobro umutite. U tu smesu stavite komade piletine i ostavite da se mariniraju 30 minuta. U posebnoj posudi izmešajte brašno, papriku, beli luk u prahu, so i biber. Izvadite piletinu iz marinade, uvaljajte u brašno i pržite u dubokom ulju (180°C) 4–5 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju i hrskavu koricu. Ocedite na papirnim ubrusima.Sve sastojke za sos dobro izmešajte i poslužite uz tople zalogaje.

Uživajte!

