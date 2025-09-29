HRSKAVI PILEĆI ZALOGAJI SA SOSOM OD BELOG LUKA: Sočni iznutra, hrskavi spolja
Ako tražite recept koji će oduševiti i male i velike, ovi hrskavi pileći zalogaji su pravi izbor. Zlatna korica, meko i sočno meso iznutra i osvežavajući sos od belog luka čine ih savršenim za porodičnu večeru, filmsko veče kod kuće ili druženje sa prijateljima.
Sastojci:
Za piletinu:
- 500 gr pilećeg filea (isečenog na male komade)
- 200 ml mleka + 1 kašika soka od limuna (zamena za mlaćenicu)
- 1 jaje
- 1,5 šolje univerzalnog brašna
- 1 kašičica slatke paprike
- 1/2 kašičice belog luka u prahu
- so i biber po ukusu
- ulje za prženje
Za sos od belog luka:
- 4 kašike majoneza
- 2 kašike jogurta
- 1 čenje belog luka (isceđeno)
- 1 kašičica soka od limuna
- so, biber i mirođija po ukusu
Priprema:
U mleko dodajte kašiku limunovog soka, promešajte i ostavite 10–15 minuta da se zgusne. Dodajte jaje i dobro umutite. U tu smesu stavite komade piletine i ostavite da se mariniraju 30 minuta. U posebnoj posudi izmešajte brašno, papriku, beli luk u prahu, so i biber. Izvadite piletinu iz marinade, uvaljajte u brašno i pržite u dubokom ulju (180°C) 4–5 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju i hrskavu koricu. Ocedite na papirnim ubrusima.Sve sastojke za sos dobro izmešajte i poslužite uz tople zalogaje.
Uživajte!
