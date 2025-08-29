Pošalji recept

DETOKS NAPITAK: Recept za zelenu svežinu

Milena Tomasevic

29. 08. 2025. u 11:00

Ako tražite savršen način da osvežite telo i um, isprobajte ovaj moćni zeleni detoks napitak. Pun vitamina, minerala i prirodne energije, pomaže da se osećate laganije, snažnije i spremnije za novi dan.

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 1 krastavac
  • 2 zelene jabuke
  • 1 šaka svežeg spanaća
  • 1 limun
  • 1 komad đumbira (2-3 cm)

Priprema

Sve sastojke dobro operite. Jabuke, krastavac i đumbir isecite na manje komade.Stavite u sokovnik ili blender zajedno sa spanaćem. Iscedite sok od limuna i dodajte u napitak. Dobro izmešajte i poslužite odmah sa kockicama leda.

Prijatno!

