DETOKS NAPITAK: Recept za zelenu svežinu
Ako tražite savršen način da osvežite telo i um, isprobajte ovaj moćni zeleni detoks napitak. Pun vitamina, minerala i prirodne energije, pomaže da se osećate laganije, snažnije i spremnije za novi dan.
Sastojci
- 1 krastavac
- 2 zelene jabuke
- 1 šaka svežeg spanaća
- 1 limun
- 1 komad đumbira (2-3 cm)
Priprema
Sve sastojke dobro operite. Jabuke, krastavac i đumbir isecite na manje komade.Stavite u sokovnik ili blender zajedno sa spanaćem. Iscedite sok od limuna i dodajte u napitak. Dobro izmešajte i poslužite odmah sa kockicama leda.
Prijatno!
