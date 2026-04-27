ŠTAPIĆI SA SIROM: Mirisni zalogaji koji nestaju sa stola

Kada vam je potrebna brza i ukusna ideja za doručak ili užinu, ovi štapići sa sirom su pravi izbor. Meki iznutra, a blago hrskavi spolja, osvajaju na prvi zalogaj i odraslih i decu.

FOTO: Novosti

Sastojci:

250 gr maslaca ili margarina

500 gr feta sira (ili domaćeg slanog sira)

500 gr brašna

1/2 praška za pecivo

Za premazivanje:

1 jaje

susam

Priprema

Maslac istopite, pa mu dodajte sir i sve zajedno izmiksajte. Potom dodajte prašak za pecivo i brašno, pa rukom umesite glatko testo. Testo umotajte u providnu foliju ili stavite u kesu i ostavite u frižideru oko sat vremena (može i preko noći). Nakon toga, testo razvucite na pobrašnjenoj podlozi na debljinu oko 0,5 cm. Secite ga na štapiće ili po želji oblikujte modlama. Poređajte u pleh obložen papirom za pečenje, premažite umućenim jajetom i pospite susamom. Pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 12 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju.

Prijatno!