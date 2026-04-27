ŠTAPIĆI SA SIROM: Mirisni zalogaji koji nestaju sa stola
Kada vam je potrebna brza i ukusna ideja za doručak ili užinu, ovi štapići sa sirom su pravi izbor. Meki iznutra, a blago hrskavi spolja, osvajaju na prvi zalogaj i odraslih i decu.
Sastojci:
- 250 gr maslaca ili margarina
- 500 gr feta sira (ili domaćeg slanog sira)
- 500 gr brašna
- 1/2 praška za pecivo
Za premazivanje:
- 1 jaje
- susam
Priprema
Maslac istopite, pa mu dodajte sir i sve zajedno izmiksajte. Potom dodajte prašak za pecivo i brašno, pa rukom umesite glatko testo. Testo umotajte u providnu foliju ili stavite u kesu i ostavite u frižideru oko sat vremena (može i preko noći). Nakon toga, testo razvucite na pobrašnjenoj podlozi na debljinu oko 0,5 cm. Secite ga na štapiće ili po želji oblikujte modlama. Poređajte u pleh obložen papirom za pečenje, premažite umućenim jajetom i pospite susamom. Pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 12 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju.
Prijatno!
Preporučujemo
ŠPAGETI SA KOZICAMA: Recept za mirisnu pastu
26. 04. 2026. u 12:00
PASTRMKA SA RIŽOTOM: Pastrmka na jednostavan, a savršen način
26. 04. 2026. u 11:00
KOLAČ SA JAGODAMA: Miris leta u svakom zalogaju
26. 04. 2026. u 10:00
MESNI PAPRIKAŠ SA KROMPIROM: Jednostavno jelo za svaki dan
26. 04. 2026. u 09:00
SRUŠEN RUSKI HELIKOPTER, CELA ZEMLjA POTONULA U HAOS: Padaju gradovi jedan za drugim, naoružane grupe vode borbe sa vojskom (VIDEO)
RUSKI vojni helikopter srušio se 25. aprila u blizini Vabarije u regionu Gao u Maliju, potvrdili su ruski izvori, dok su borci Fronta za oslobođenje Azavada i džihadističke grupe povezane sa Al Kaidom, JNIM, izveli najveću koordinisanu ofanzivu u zemlji poslednjih godina, napadajući istovremeno glavni grad Bamako, vojno uporište Kati i severne gradove Kidal, Gao i Sevare, što je na najvidljiviji način otkrilo ograničenja ruske bezbednosne strategije u Africi.
26. 04. 2026. u 13:30
Gori vojna baza sa američkim bombarderima: Odatle su leteli za Iran (VIDEO)
U britanskoj vazdušnoj bazi RAF Fairford u Glosterširu noćas je izbio veliki požar koji je teško oštetio zgradu bivše kantine.
26. 04. 2026. u 13:01
Novi p**no skandal Dare Bubamare: Snimak pušten na mrežama - noć sa mlađim dečkom
"SADA ne znam ni kako se to našlo u javnosti, ali privatnost je jedna stvar i smatram da to treba da se poštuje."
24. 04. 2026. u 16:21
