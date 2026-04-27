Peciva i pite

ŠTAPIĆI SA SIROM: Mirisni zalogaji koji nestaju sa stola

Milena Tomasevic

27. 04. 2026. u 07:00

Kada vam je potrebna brza i ukusna ideja za doručak ili užinu, ovi štapići sa sirom su pravi izbor. Meki iznutra, a blago hrskavi spolja, osvajaju na prvi zalogaj i odraslih i decu.

ШТАПИЋИ СА СИРОМ: Мирисни залогаји који нестају са стола

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 250 gr maslaca ili margarina
  • 500 gr feta sira (ili domaćeg slanog sira)
  • 500 gr brašna
  • 1/2 praška za pecivo

Za premazivanje:

  • 1 jaje
  • susam

Priprema
Maslac istopite, pa mu dodajte sir i sve zajedno izmiksajte. Potom dodajte prašak za pecivo i brašno, pa rukom umesite glatko testo. Testo umotajte u providnu foliju ili stavite u kesu i ostavite u frižideru oko sat vremena (može i preko noći). Nakon toga, testo razvucite na pobrašnjenoj podlozi na debljinu oko 0,5 cm. Secite ga na štapiće ili po želji oblikujte modlama. Poređajte u pleh obložen papirom za pečenje, premažite umućenim jajetom i pospite susamom. Pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 12 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju.

Prijatno! 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
