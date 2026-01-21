ŠTAPIĆI SA MOCARELOM UMOTANI U SLANINU: Hrskavo spolja, sočno iznutra!
Hrskavo. Sočno. Neodoljivo. Mocarela + slanina = savršen gurmanski spoj. Ako postoji raj za gurmane – izgleda upravo ovako.
Sastojci:
- mocarela
- tanko sečena slanina
- čačkalice
Napravite štapiće, umotajte ih slaninom i zamrznite zajedno. Ređajte na pleh obložen papirom za pečenje i pecite na 200°C, 12–15 minuta, dok lepo ne porumene.
Prijatno!
