ŠTAPIĆI SA MOCARELOM UMOTANI U SLANINU: Hrskavo spolja, sočno iznutra!

Milena Tomasevic

21. 01. 2026. u 09:00

Hrskavo. Sočno. Neodoljivo. Mocarela + slanina = savršen gurmanski spoj. Ako postoji raj za gurmane – izgleda upravo ovako.

ШТАПИЋИ СА МОЦАРЕЛОМ УМОТАНИ У СЛАНИНУ: Хрскаво споља, сочно изнутра!

Sastojci:

  • mocarela
  • tanko sečena slanina
  • čačkalice


Napravite štapiće, umotajte ih slaninom i zamrznite zajedno. Ređajte na pleh obložen papirom za pečenje i pecite na 200°C, 12–15 minuta, dok lepo ne porumene.

Prijatno!

