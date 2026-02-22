POHOVANE TIKVICE: Hrskave spolja, mekane iznutra

Pohovane tikvice su jednostavno i brzo jelo koje se priprema od nekoliko osnovnih sastojaka, a rezultat je izuzetno ukusan i mirisan obrok ili prilog. Savršeno su hrskave zahvaljujući kombinaciji prezli, palente i parmezana, dok unutrašnjost ostaje sočna i mekana.

FOTO: Novosti

Sastojci:

1 veća tikvica

100 gr brašna

3 jaja

100 gr prezli

50 gr palente

50 gr parmezana

začini (so, vegeta, biber)

peršun

beli luk

ulje za prženje

Priprema:

Tikvicu isecite na trakice debljine oko pola centimetra. Obe strane začinite solju, biberom i po želji vegetom. U jednu posudu sipajte brašno. U drugoj posudi umutite 3 jaja, dodajte iste začine kao i kod tikvica i oko pola decilitra vode, pa dobro izmešajte. U trećoj posudi pomešajte prezle, palentu i parmezan. Svaku trakicu prvo uvaljajte u brašno, zatim u jaja, pa u mešavinu sa prezlama. Lagano pritisnite prstima da se smesa bolje zalepi. U tiganj sipajte ulje i dobro zagrejte. Pržite tikvice oko 1–2 minuta sa svake strane, dok ne dobiju zlatno-žutu boju. Izvadite ih na papirni ubrus da upije višak ulja. Dok su još tople, pospite sitno seckanim belim lukom i peršunom. Poslužite tople, uz pavlaku, jogurt ili omiljeni sos.

Prijatno!