POHOVANE TIKVICE: Hrskave spolja, mekane iznutra

Milena Tomasevic

22. 02. 2026. u 07:00 >> 22:12

Pohovane tikvice su jednostavno i brzo jelo koje se priprema od nekoliko osnovnih sastojaka, a rezultat je izuzetno ukusan i mirisan obrok ili prilog. Savršeno su hrskave zahvaljujući kombinaciji prezli, palente i parmezana, dok unutrašnjost ostaje sočna i mekana.

ПОХОВАНЕ ТИКВИЦЕ: Хрскаве споља, мекане изнутра

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 1 veća tikvica
  • 100 gr brašna
  • 3 jaja
  • 100 gr prezli
  • 50 gr palente
  • 50 gr parmezana
  • začini (so, vegeta, biber)
  • peršun
  • beli luk
  • ulje za prženje

Priprema:

Tikvicu isecite na trakice debljine oko pola centimetra. Obe strane začinite solju, biberom i po želji vegetom. U jednu posudu sipajte brašno. U drugoj posudi umutite 3 jaja, dodajte iste začine kao i kod tikvica i oko pola decilitra vode, pa dobro izmešajte. U trećoj posudi pomešajte prezle, palentu i parmezan. Svaku trakicu prvo uvaljajte u brašno, zatim u jaja, pa u mešavinu sa prezlama. Lagano pritisnite prstima da se smesa bolje zalepi. U tiganj sipajte ulje i dobro zagrejte. Pržite tikvice oko 1–2 minuta sa svake strane, dok ne dobiju zlatno-žutu boju. Izvadite ih na papirni ubrus da upije višak ulja. Dok su još tople, pospite sitno seckanim belim lukom i peršunom. Poslužite tople, uz pavlaku, jogurt ili omiljeni sos.

Prijatno!

