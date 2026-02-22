POHOVANE TIKVICE: Hrskave spolja, mekane iznutra
Pohovane tikvice su jednostavno i brzo jelo koje se priprema od nekoliko osnovnih sastojaka, a rezultat je izuzetno ukusan i mirisan obrok ili prilog. Savršeno su hrskave zahvaljujući kombinaciji prezli, palente i parmezana, dok unutrašnjost ostaje sočna i mekana.
Sastojci:
- 1 veća tikvica
- 100 gr brašna
- 3 jaja
- 100 gr prezli
- 50 gr palente
- 50 gr parmezana
- začini (so, vegeta, biber)
- peršun
- beli luk
- ulje za prženje
Priprema:
Tikvicu isecite na trakice debljine oko pola centimetra. Obe strane začinite solju, biberom i po želji vegetom. U jednu posudu sipajte brašno. U drugoj posudi umutite 3 jaja, dodajte iste začine kao i kod tikvica i oko pola decilitra vode, pa dobro izmešajte. U trećoj posudi pomešajte prezle, palentu i parmezan. Svaku trakicu prvo uvaljajte u brašno, zatim u jaja, pa u mešavinu sa prezlama. Lagano pritisnite prstima da se smesa bolje zalepi. U tiganj sipajte ulje i dobro zagrejte. Pržite tikvice oko 1–2 minuta sa svake strane, dok ne dobiju zlatno-žutu boju. Izvadite ih na papirni ubrus da upije višak ulja. Dok su još tople, pospite sitno seckanim belim lukom i peršunom. Poslužite tople, uz pavlaku, jogurt ili omiljeni sos.
Prijatno!
Preporučujemo
KINDER ŠTANGLICE: Neodoljive slatke štanglice u stilu Kinder čokolade
18. 02. 2026. u 10:00
TORTILjA SA PILETINOM: Hrskava tortilja sa piletinom koja osvaja na prvi zalogaj
15. 02. 2026. u 08:30
MIRISNE BRUSKETE IZ RERNE: Jednostavno, a savršeno
14. 02. 2026. u 08:30
GRČKA TORTA: Bogata, kremasta poslastica za sve svečane prilike
13. 02. 2026. u 10:00
TRENUTAK KAD JE SRBIJA ZANEMELA! Vučić se uhvatio za glavu nakon priznanja ove hrabre žene: Dođe mi da zajedno sa vama plačem!
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić se uhvatio za glavu nakon što mu je građanka Bora otkrila borbu za usvajanje deteta i probleme sa socijalnom pomoći, obećavši da će pokušati da učini sve što može da problem bude rešen.
20. 02. 2026. u 22:47
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
"KOSOVO, SRBIJA, USTANITE!" Tramp pozdravio i goste kojih nije bilo u sali
AMERIČKI predsednik Donald Tramp osnovao je Odbor za mir, ali je već na osnivačkom sastanku "Odbora za mir" zapretio ratom. Pretnju iz govora ponovio je i u avionu za Džordžiju. Ozbiljnost pokazuje i premeštanje nosača aviona u istočno Sredozemlje.
21. 02. 2026. u 09:40
Komentari (0)