POSNI ROLAT SA SPANAĆEM I TUNJEVINOM: Ukus nimalo ne zaostaje za klasičnim verzijama!

PRIPREMA nije komplikovana, a ukus ovog rolata nimalo ne zaostaje za klasičnim verzijama koje sadrže jaja ili sir.

Najvažnije je da se kora ne prepeče i da se pažljivo uvije kako ne bi pucala, a sve ostalo ide potpuno jednostavno.

Sastojci:

Kora

300 ml kisele vode

6 kašika ulja

1/2 kašičice soli

1/2 kašičice belog luka u prahu

300 gr spanaća u briketima

250 gr brašna

1 puna kašičica praška za pecivo

Nadev

1 manji praziluk

400 gr tunevine (komadi u biljnom ulju)

10 maslina bez koštice

1 kašika senfa

2 kašike ajvara

4 kašike maslinovog ulja

4 kašike susama

1/2 kašičice soli

1/2 kašičice kurkume

prstohvat bibera

Priprema kore:

U činiju sipati kiselu vodu, ulje, odmrznut i ocedan spanać, so i beli luk u prahu. Dobro izmešati. Dodati brašno pomešano sa praškom za pecivo. Pleh (30×40) obložiti papirom za pečenje i blago nauljiti. Sipati pripremljenu smesu u pleh i peći u zagrejanoj rerni na 180°C (bez ventilatora) oko 20 minuta. Ispečenu koru pokriti suvom krpom. Kada se prohladi, zajedno sa papirom uviti u rolat i ostaviti da se potpuno ohladi.

Priprema nadeva:

Na zagrejanom ulju propržiti sitno sečen praziluk. Susam kratko ispeći na suvom tiganju. Tunevinu ocediti i usitniti, masline sitno iseći. Sve sjediniti, pa dodati senf, ajvar, so, biber, kurkumu i maslinovo ulje. Po želji, smesu možete izmutiti u blenderu da bude potpuno glatka.

Ohlađenu koru odvijte, premažite pripremljenim nadevom i pažljivo uvijte u čvrst rolat. Umotajte u providnu foliju i ostavite u frižideru da se dobro ohladi pre sečenja i serviranja.

Uživajte!