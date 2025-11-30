Peciva i pite

POSNI ROLAT SA SPANAĆEM I TUNJEVINOM: Ukus nimalo ne zaostaje za klasičnim verzijama!

Milena Tomasevic

30. 11. 2025. u 18:30

PRIPREMA nije komplikovana, a ukus ovog rolata nimalo ne zaostaje za klasičnim verzijama koje sadrže jaja ili sir.

ПОСНИ РОЛАТ СА СПАНАЋЕМ И ТУЊЕВИНОМ: Укус нимало не заостаје за класичним верзијама!

FOTO: Novosti

Najvažnije je da se kora ne prepeče i da se pažljivo uvije kako ne bi pucala, a sve ostalo ide potpuno jednostavno.

Sastojci:

Kora

  • 300 ml kisele vode
  • 6 kašika ulja
  • 1/2 kašičice soli
  • 1/2 kašičice belog luka u prahu
  • 300 gr spanaća u briketima
  • 250 gr brašna
  • 1 puna kašičica praška za pecivo

Nadev

  • 1 manji praziluk
  • 400 gr tunevine (komadi u biljnom ulju)
  • 10 maslina bez koštice
  • 1 kašika senfa
  • 2 kašike ajvara
  • 4 kašike maslinovog ulja
  • 4 kašike susama
  • 1/2 kašičice soli
  • 1/2 kašičice kurkume
  • prstohvat bibera

Priprema kore:

U činiju sipati kiselu vodu, ulje, odmrznut i ocedan spanać, so i beli luk u prahu. Dobro izmešati. Dodati brašno pomešano sa praškom za pecivo. Pleh (30×40) obložiti papirom za pečenje i blago nauljiti. Sipati pripremljenu smesu u pleh i peći u zagrejanoj rerni na 180°C (bez ventilatora) oko 20 minuta. Ispečenu koru pokriti suvom krpom. Kada se prohladi, zajedno sa papirom uviti u rolat i ostaviti da se potpuno ohladi.

Priprema nadeva:

Na zagrejanom ulju propržiti sitno sečen praziluk. Susam kratko ispeći na suvom tiganju. Tunevinu ocediti i usitniti, masline sitno iseći. Sve sjediniti, pa dodati senf, ajvar, so, biber, kurkumu i maslinovo ulje. Po želji, smesu možete izmutiti u blenderu da bude potpuno glatka.

Ohlađenu koru odvijte, premažite pripremljenim nadevom i pažljivo uvijte u čvrst rolat. Umotajte u providnu foliju i ostavite u frižideru da se dobro ohladi pre sečenja i serviranja.

Uživajte!

