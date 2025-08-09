BRUSKETE: Recept idealno posluženje za svaku priliku
Kada vam stižu gosti i želite da ih iznenadite nečim ukusnim i jednostavnim – bruskete su pravi izbor. Ovaj italijanski klasik je brz za pripremu, izgleda primamljivo i može se prilagoditi svakom ukusu. Bilo da ih služite kao predjelo, užinu ili laganu večeru, bruskete će uvek ostaviti utisak.
Sastojci
- Baget
- Beli luk
- Maslinovo ulje
Fil
Predlozi su u samom receptu
Bruskete – savršeno predjelo za svaku priliku
Recept
Baget se prvo premaže maslinovim uljem i zapeče u rerni do savršene zlatne korice, a zatim se, dok je još topao, blago utrlja belim lukom koji mu daje intenzivnu aromu.
Zatim se svako parče premazuje krem sirom ili pestom, po ukusu.
Nakon toga sledi filovanje – u nastavku donosimo nekoliko ideja za raznovrsne i ukusne kombinacije:
- podloga krem sir, crvena paprika, ljubičasti luk, malo maslinovog ulja i bosiljka
- podloga krem sir, čeri paradajz ispecite u rerni sa belim lukom i maslinovim uljem i preko ide parmezan
- podloga zeleni pesto, krastavac, losos i mirođija
- podloga crveni pesto, paprika pečena u rerni, zatim je posolite i začinite uljem i limunom, odozgo stavite feta sir
- podloga zeleni pesto, mortadela i opet malo pesta preko
Prijatno!
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
"VREME JE DA SE RAT OKONČA!" Zelenski izneo tri ukrajinska zahteva za dugoročni mir sa Rusijom
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski oglasio se nakon što je dogovoren sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa i otkrio šta su njegovi ciljevi na mirovnim pregovorima.
07. 08. 2025. u 16:00
Komentari (0)