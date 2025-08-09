Peciva i pite

BRUSKETE: Recept idealno posluženje za svaku priliku

Milena Tomasevic

09. 08. 2025. u 07:00

Kada vam stižu gosti i želite da ih iznenadite nečim ukusnim i jednostavnim – bruskete su pravi izbor. Ovaj italijanski klasik je brz za pripremu, izgleda primamljivo i može se prilagoditi svakom ukusu. Bilo da ih služite kao predjelo, užinu ili laganu večeru, bruskete će uvek ostaviti utisak.

БРУСКЕТЕ: Рецепт идеално послужење за сваку прилику

FOTO: Novosti

Sastojci

  • Baget
  • Beli luk
  • Maslinovo ulje

Fil

Predlozi su u samom receptu

Bruskete – savršeno predjelo za svaku priliku

Recept

Baget se prvo premaže maslinovim uljem i zapeče u rerni do savršene zlatne korice, a zatim se, dok je još topao, blago utrlja belim lukom koji mu daje intenzivnu aromu.

Zatim se svako parče premazuje krem sirom ili pestom, po ukusu.

Nakon toga sledi filovanje – u nastavku donosimo nekoliko ideja za raznovrsne i ukusne kombinacije:

  • podloga krem sir, crvena paprika, ljubičasti luk, malo maslinovog ulja i bosiljka
  • podloga krem sir, čeri paradajz ispecite u rerni sa belim lukom i maslinovim uljem i preko ide parmezan
  • podloga zeleni pesto, krastavac, losos i mirođija
  • podloga crveni pesto, paprika pečena u rerni, zatim je posolite i začinite  uljem i limunom, odozgo stavite feta sir
  • podloga zeleni pesto, mortadela i opet malo pesta preko

Prijatno!

