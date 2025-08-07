PRAVI GRČI RECEPT: Štapići sa maslinama i pogačice sa maslinama, čerijem i ruzmarinom
Danas vas vodimo u Grčku – mirisima i ukusima Mediterana, direktno iz rerne! Donosimo vam jedno jednostavno testo za dva ukusna recepta: štapiće sa maslinama i mirisne pogačice sa čeri paradajzom, ruzmarinom i belim lukom. Savršeno za letnje dane, uz čašu vina ili jogurt.
Štapići sa maslinama i pogačice sa maslinama, čerijem i ruzmarinom
Testo
Sastojci
- 500 g brašna (pšenično, spelta, integralno – po izboru)
- 250 ml mlake vode
- 1/2 kocke svežeg kvasca (oko 20–25 g)
- 1 kašičica šećera
- 1 kašičica soli
- 2 kašike maslinovog ulja
- 200 g maslina (crne, zelene, po ukusu – iseckane, bez koštica)
Dodatno
- Maslinovo ulje za premazivanje krupna so, beli luk u prahu, aleva paprika
Priprema
U malo mlake vode rastopiti kvasac sa šećerom. Ostaviti 5–10 minuta da zapeni. U većoj posudi pomešati brašno i so. Dodati nadošli kvasac, ostatak vode i maslinovo ulje. Umestiti glatko testo. Po potrebi dodati još malo brašna ako je lepljivo. Umesiti i dodati iseckane masline u testo. Pokriti krpom i ostaviti da narasta 45–60 minuta na toplom. Kada testo nadođe, podeliti ga na manje komade. Svaki komad razvući rukama u duguljasti štapić. Ređati na pleh obložen papirom za pečenje. Premazati štapiće maslinovim uljem, posuti krupnom solju i belim lukom u prahu, alevom paprikom. Peći u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C oko 15–20 minuta, dok ne porumene.
Pogačice sa maslinama, čeri paradajzom, ruzmarinom i belim lukom
Dodatno
Čeri paradajz iseckan, svež ruzmarin, maslinovo ulje, beli luk u prahu, aleva paprika
Priprema
Pogačice vadite rukama da budu neobičnog obika. Ređati na pleh obložen papirom. U svaku pogačicu lagano utisnuti čeri paradajz. Pospite malo belog luka, ruzmarina, aleve paprike i prelijte kap maslinovog ulja. Po želji dodati i malo krupne soli. Peći na 200°C oko 15–20 minuta, dok lepo ne porumene.
Prijatno!
