Peciva i pite

PRAVI GRČI RECEPT: Štapići sa maslinama i pogačice sa maslinama, čerijem i ruzmarinom

Milena Tomasevic

07. 08. 2025. u 13:00

Danas vas vodimo u Grčku – mirisima i ukusima Mediterana, direktno iz rerne! Donosimo vam jedno jednostavno testo za dva ukusna recepta: štapiće sa maslinama i mirisne pogačice sa čeri paradajzom, ruzmarinom i belim lukom. Savršeno za letnje dane, uz čašu vina ili jogurt.

ПРАВИ ГРЧИ РЕЦЕПТ: Штапићи са маслинама и погачице са маслинама, черијем и рузмарином

FOTO: Novosti

Štapići sa maslinama i pogačice sa maslinama, čerijem i ruzmarinom

Testo

Sastojci

  • 500 g brašna (pšenično, spelta, integralno – po izboru)
  • 250 ml mlake vode
  • 1/2 kocke svežeg kvasca (oko 20–25 g)
  • 1 kašičica šećera
  • 1 kašičica soli
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 200 g maslina (crne, zelene, po ukusu – iseckane, bez koštica)

Dodatno

  • Maslinovo ulje za premazivanje krupna so, beli luk u prahu, aleva paprika

Priprema

U malo mlake vode rastopiti kvasac sa šećerom. Ostaviti 5–10 minuta da zapeni. U većoj posudi pomešati brašno i so. Dodati nadošli kvasac, ostatak vode i maslinovo ulje. Umestiti glatko testo. Po potrebi dodati još malo brašna ako je lepljivo. Umesiti i dodati iseckane masline u testo. Pokriti krpom i ostaviti da narasta 45–60 minuta na toplom. Kada testo nadođe, podeliti ga na manje komade. Svaki komad razvući rukama u duguljasti štapić. Ređati na pleh obložen papirom za pečenje. Premazati štapiće maslinovim uljem, posuti krupnom solju i belim lukom u prahu, alevom paprikom.  Peći u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C oko 15–20 minuta, dok ne porumene.

Pogačice sa maslinama, čeri paradajzom, ruzmarinom i belim lukom

Dodatno

Čeri paradajz iseckan, svež ruzmarin, maslinovo ulje, beli luk u prahu, aleva paprika

Priprema

Pogačice vadite rukama da budu neobičnog obika. Ređati na pleh obložen papirom. U svaku pogačicu lagano utisnuti čeri paradajz. Pospite malo belog luka, ruzmarina, aleve paprike i prelijte kap maslinovog ulja. Po želji dodati i malo krupne soli. Peći na 200°C oko 15–20 minuta, dok lepo ne porumene.

Prijatno!

