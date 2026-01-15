JUNEĆI KROMPIR PPARIKAŠ: Jelo koje greje i vraća uspomene

Neka jela nikada ne izlaze iz mode. Juneći krompir paprikaš je upravo jedno od njih – jednostavan, hranljiv i pun ukusa, baš onakav kakav pamtimo iz porodičnih kuhinja. Polako kuvan, sa mekanim mesom i sočnim krompirom, idealan je za porodični ručak.

FOTO: Novosti





50 ml ulja

500 gr sitno seckane junine

2 glavice crnog luka

2 manje šargarepe

3 čena belog luka

1 crvena paprika

1 zelena paprika

suvi začin, biber

lovorov list

5 krompira

1 paradajz

1–2 kašičice brašna

2 kašičice mlevene začinske paprike

oko 1,5 l goveđe supe

Priprema:

Na zagrejanom ulju propržite junetinu nekoliko minuta, dok ne dobije lepu koricu, pa je izvadite iz šerpe. U isto ulje dodajte sitno iseckan crni luk, šargarepu, paprike i beli luk, pa sve zajedno propržite dok povrće ne omekša. Vratite meso u šerpu, promešajte, začinite suvim začinom, biberom i dodajte lovorov list. Nalijte manjom količinom goveđe supe i nastavite kuvanje na umerenoj temperaturi. Posle oko 20 minuta dodajte još supe i kuvajte dok meso ne postane sasvim mekano. Pred kraj smanjite temperaturu, dodajte mlevenu začinsku papriku, vrlo malo soli i suvog začina, kao i jednu do dve kašičice brašna. Dobro promešajte, pa dodajte oljušten i isečen krompir i sitno seckan svež paradajz. Nalijte supom da ogrezne i ostavite da se krčka još 20–25 minuta, dok se krompir ne skuva, a paprikaš ne dobije punu, gustu aromu. Po želji, na samom kraju dodajte malo svežeg seckanog peršuna. Poslužite toplo, uz hleb ili domaću testeninu.

Prijatno!