JUNEĆI KROMPIR PPARIKAŠ: Jelo koje greje i vraća uspomene
Neka jela nikada ne izlaze iz mode. Juneći krompir paprikaš je upravo jedno od njih – jednostavan, hranljiv i pun ukusa, baš onakav kakav pamtimo iz porodičnih kuhinja. Polako kuvan, sa mekanim mesom i sočnim krompirom, idealan je za porodični ručak.
- 50 ml ulja
- 500 gr sitno seckane junine
- 2 glavice crnog luka
- 2 manje šargarepe
- 3 čena belog luka
- 1 crvena paprika
- 1 zelena paprika
- suvi začin, biber
- lovorov list
- 5 krompira
- 1 paradajz
- 1–2 kašičice brašna
- 2 kašičice mlevene začinske paprike
- oko 1,5 l goveđe supe
Priprema:
Na zagrejanom ulju propržite junetinu nekoliko minuta, dok ne dobije lepu koricu, pa je izvadite iz šerpe. U isto ulje dodajte sitno iseckan crni luk, šargarepu, paprike i beli luk, pa sve zajedno propržite dok povrće ne omekša. Vratite meso u šerpu, promešajte, začinite suvim začinom, biberom i dodajte lovorov list. Nalijte manjom količinom goveđe supe i nastavite kuvanje na umerenoj temperaturi. Posle oko 20 minuta dodajte još supe i kuvajte dok meso ne postane sasvim mekano. Pred kraj smanjite temperaturu, dodajte mlevenu začinsku papriku, vrlo malo soli i suvog začina, kao i jednu do dve kašičice brašna. Dobro promešajte, pa dodajte oljušten i isečen krompir i sitno seckan svež paradajz. Nalijte supom da ogrezne i ostavite da se krčka još 20–25 minuta, dok se krompir ne skuva, a paprikaš ne dobije punu, gustu aromu. Po želji, na samom kraju dodajte malo svežeg seckanog peršuna. Poslužite toplo, uz hleb ili domaću testeninu.
Prijatno!
