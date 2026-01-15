Bakini recepti

JUNEĆI KROMPIR PPARIKAŠ: Jelo koje greje i vraća uspomene

Milena Tomasevic

15. 01. 2026. u 10:00

Neka jela nikada ne izlaze iz mode. Juneći krompir paprikaš je upravo jedno od njih – jednostavan, hranljiv i pun ukusa, baš onakav kakav pamtimo iz porodičnih kuhinja. Polako kuvan, sa mekanim mesom i sočnim krompirom, idealan je za porodični ručak.

FOTO: Novosti


Sastojci:
  • 50 ml ulja
  • 500 gr sitno seckane junine
  • 2 glavice crnog luka
  • 2 manje šargarepe
  • 3 čena belog luka
  • 1 crvena paprika
  • 1 zelena paprika
  • suvi začin, biber
  •  lovorov list
  • 5 krompira
  • 1  paradajz
  • 1–2 kašičice brašna
  • 2 kašičice mlevene začinske paprike
  • oko 1,5 l goveđe supe

Priprema:

Na zagrejanom ulju propržite junetinu nekoliko minuta, dok ne dobije lepu koricu, pa je izvadite iz šerpe. U isto ulje dodajte sitno iseckan crni luk, šargarepu, paprike i beli luk, pa sve zajedno propržite dok povrće ne omekša. Vratite meso u šerpu, promešajte, začinite suvim začinom, biberom i dodajte lovorov list. Nalijte manjom količinom goveđe supe i nastavite kuvanje na umerenoj temperaturi. Posle oko 20 minuta dodajte još supe i kuvajte dok meso ne postane sasvim mekano. Pred kraj smanjite temperaturu, dodajte mlevenu začinsku papriku, vrlo malo soli i suvog začina, kao i jednu do dve kašičice brašna. Dobro promešajte, pa dodajte oljušten i isečen krompir i sitno seckan svež paradajz. Nalijte supom da ogrezne i ostavite da se krčka još 20–25 minuta, dok se krompir ne skuva, a paprikaš ne dobije punu, gustu aromu. Po želji, na samom kraju dodajte malo svežeg seckanog peršuna. Poslužite toplo, uz hleb ili domaću testeninu.
Prijatno!

