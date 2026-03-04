TUŽILAŠTVO HITNO REAGOVALO: Naložilo policiji da utvrdi ko je osoba koja je pretila Vučiću
TUŽILAŠTVO je hitno reagovalo na najnovije pretnje upućene predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.
Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uputilo je Ministarstvu unutrašnjih poslova RS zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja u cilju identifikovanja lica Lj.B. koje je na društvenoj mreži Fejsbuk postavilo objavu - karikaturu na kojoj drugo lice ubija predsednika Republike uz preteće komentare.
Naloženo je da se u cilju potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja identifikuje lice Lj.B, te da se obavi razgovor na sve okolnosti povodom sporne objave.
Takođe je zatraženo da se radnje preduzmu u što kraćem roku i da se o prikupljenim obaveštenjima obavesti tužilaštvo.
(Informer)
Preporučujemo
"OSTAVIO JE DUBORK TRAG U SPORTU" Vučić uputio saučešće porodici Aleksandra Boričića
04. 03. 2026. u 18:05
GAŠIĆ POSETIO "PRVI PARTIZAN“ U UŽICU: "Ljudi su temelj naše odbrambene industrije"
04. 03. 2026. u 17:37
SRBIJA NA NOGAMA: Pogledajte gde je danas primljen dr Vojislav Šešelj
04. 03. 2026. u 17:12
PENTAGON OBJAVIO SNIMAK TORPEDOVANjA IRANSKE FREGATE! General Kejn: Rano je za kraj rata; Komandant Kuds osumnjičen da radi sa Mosadom?
NASTAVLjAJU se vazdušni udari na Bliskom istoku. SAD i Izrael nastavljaju da gađaju Iran, dok iranske snage uzvraćaju napadima na izraelske gradove i američke baze i diplomatska predstavništva u regionu.
04. 03. 2026. u 06:59 >> 19:04
"RASPOREDIO SAM VOJSKU NA 75 LOKACIJA" Orban: Ukrajina digla u vazduh "Severni tok", to se ne sme ponoviti sa "Družbom"
MAĐARSKI premijer Viktor Orban objavio je video na mreži Iks u kojem je poručio da je mađarska vojska raspoređena na desetinama lokacija kako bi zaštitila energetsku infrastrukturu zemlje. Orban navodi da postoji pretnja od mogućih ukrajinskih sabotaža zbog tenzija oko ruskih energetskih isporuka i rata na Bliskom istoku.
04. 03. 2026. u 13:43
PLANETA U STRAHU: Spisak 11 najsigurnijih zemalja u slučaju Trećeg svetskog rata
NAKON što su američko-izraelski napadi na Iran doveli do odmazde širom Bliskog istoka, rastu strahovi od eskalacije koja bi mogla da preraste u treći svetski rat. Tu su još i aktualni rat između Ukrajine i Rusije, sukobi u pojasu Gaze, kao i stalna pretnja kineske invazije na Tajvan.
03. 03. 2026. u 20:21
Komentari (0)