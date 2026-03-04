TUŽILAŠTVO HITNO REAGOVALO: Naložilo policiji da utvrdi ko je osoba koja je pretila Vučiću

TUŽILAŠTVO je hitno reagovalo na najnovije pretnje upućene predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uputilo je Ministarstvu unutrašnjih poslova RS zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja u cilju identifikovanja lica Lj.B. koje je na društvenoj mreži Fejsbuk postavilo objavu - karikaturu na kojoj drugo lice ubija predsednika Republike uz preteće komentare.

Naloženo je da se u cilju potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja identifikuje lice Lj.B, te da se obavi razgovor na sve okolnosti povodom sporne objave.

Takođe je zatraženo da se radnje preduzmu u što kraćem roku i da se o prikupljenim obaveštenjima obavesti tužilaštvo.

