TUŽILAŠTVO HITNO REAGOVALO: Naložilo policiji da utvrdi ko je osoba koja je pretila Vučiću

В.Н.

04. 03. 2026. u 15:14

TUŽILAŠTVO je hitno reagovalo na najnovije pretnje upućene predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

FOTO: Arhiva novosti

Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uputilo je Ministarstvu unutrašnjih poslova RS zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja u cilju identifikovanja lica Lj.B. koje je na društvenoj mreži Fejsbuk postavilo objavu - karikaturu na kojoj drugo lice ubija predsednika Republike uz preteće komentare.

Foto: Printscreen

Naloženo je da se u cilju potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja identifikuje lice Lj.B, te da se obavi razgovor na sve okolnosti povodom sporne objave.

Takođe je zatraženo da se radnje preduzmu u što kraćem roku i da se o prikupljenim obaveštenjima obavesti tužilaštvo.

(Informer)

