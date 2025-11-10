GRAŠAK SA DIMLJENIM MESOM: Tradicija koja miriše na topli dom!

OTKRIVAMO recept za jednu od najomiljenijih čorbi na našim prostorima – gustu i mirisnu graškovu čorbu sa dimljenim mesom, idealnu za hladne dane i porodični ručak.

FOTO: Novosti

Sastojci:

500 gr graška

200 gr dimljene slanine

300 gr dimljene kobasice

2 šargarepe

1 koren peršuna

1/4 celera

1 crni luk

3 čena belog luka

4 krompira

2 lovorova lista

4 bobice pimenta

so i biber po ukusu

2 kašike ulja

2 kašike majčine dušice

Priprema:

Potopite grašak nekoliko sati ili preko noći, pa ocedite. Iseckajte slaninu i kobasicu na kocke. Propržite slaninu, zatim dodajte kobasicu i kratko propržite.

Oljuštite i iseckajte šargarepu, koren peršuna, celer, krompir i crni luk. Beli luk sitno iseckajte. U šerpi zagrejte ulje i prodinstajte crni i beli luk dok ne postanu staklasti. Dodajte povrće, grašak, dimljeno meso, lovorov list i piment.

Nalijte vodu da sve bude pokriveno i dovedite do ključanja. Kuvajte na laganoj vatri 1,5–2 sata, dok grašak i povrće ne omekšaju. Posolite, pobiberite i dodajte majčinu dušicu. Kuvajte još nekoliko minuta da se ukusi sjedine.

Savet: Na kraju dodajte još 1–2 čena svežeg belog luka za posebnu aromu.

Prijatno!