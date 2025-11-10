GRAŠAK SA DIMLJENIM MESOM: Tradicija koja miriše na topli dom!
OTKRIVAMO recept za jednu od najomiljenijih čorbi na našim prostorima – gustu i mirisnu graškovu čorbu sa dimljenim mesom, idealnu za hladne dane i porodični ručak.
Sastojci:
- 500 gr graška
- 200 gr dimljene slanine
- 300 gr dimljene kobasice
- 2 šargarepe
- 1 koren peršuna
- 1/4 celera
- 1 crni luk
- 3 čena belog luka
- 4 krompira
- 2 lovorova lista
- 4 bobice pimenta
- so i biber po ukusu
- 2 kašike ulja
- 2 kašike majčine dušice
Priprema:
Potopite grašak nekoliko sati ili preko noći, pa ocedite. Iseckajte slaninu i kobasicu na kocke. Propržite slaninu, zatim dodajte kobasicu i kratko propržite.
Oljuštite i iseckajte šargarepu, koren peršuna, celer, krompir i crni luk. Beli luk sitno iseckajte. U šerpi zagrejte ulje i prodinstajte crni i beli luk dok ne postanu staklasti. Dodajte povrće, grašak, dimljeno meso, lovorov list i piment.
Nalijte vodu da sve bude pokriveno i dovedite do ključanja. Kuvajte na laganoj vatri 1,5–2 sata, dok grašak i povrće ne omekšaju. Posolite, pobiberite i dodajte majčinu dušicu. Kuvajte još nekoliko minuta da se ukusi sjedine.
Savet: Na kraju dodajte još 1–2 čena svežeg belog luka za posebnu aromu.
Prijatno!
