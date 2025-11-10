Bakini recepti

GRAŠAK SA DIMLJENIM MESOM: Tradicija koja miriše na topli dom!

Milena Tomasevic

10. 11. 2025. u 07:17

OTKRIVAMO recept za jednu od najomiljenijih čorbi na našim prostorima – gustu i mirisnu graškovu čorbu sa dimljenim mesom, idealnu za hladne dane i porodični ručak.

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 500 gr graška
  • 200 gr dimljene slanine
  • 300 gr dimljene kobasice
  • 2 šargarepe
  • 1 koren peršuna
  • 1/4 celera
  • 1 crni luk
  • 3 čena belog luka
  • 4 krompira
  • 2 lovorova lista
  • 4 bobice pimenta
  • so i biber po ukusu
  • 2 kašike ulja
  • 2 kašike majčine dušice

Priprema:

Potopite grašak nekoliko sati ili preko noći, pa ocedite. Iseckajte slaninu i kobasicu na kocke. Propržite slaninu, zatim dodajte kobasicu i kratko propržite.

Oljuštite i iseckajte šargarepu, koren peršuna, celer, krompir i crni luk. Beli luk sitno iseckajte. U šerpi zagrejte ulje i prodinstajte crni i beli luk dok ne postanu staklasti. Dodajte povrće, grašak, dimljeno meso, lovorov list i piment.

Nalijte vodu da sve bude pokriveno i dovedite do ključanja. Kuvajte na laganoj vatri 1,5–2 sata, dok grašak i povrće ne omekšaju. Posolite, pobiberite i dodajte majčinu dušicu. Kuvajte još nekoliko minuta da se ukusi sjedine.

Savet: Na kraju dodajte još 1–2 čena svežeg belog luka za posebnu aromu.

Prijatno!

