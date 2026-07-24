VELIKO UPOZORENJE ABASA ARAKČIJA: "Nastaće haos – neće biti lep niti miran"
IRANSKI ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio je danas da bi zaplena iranske imovine mogla da izazove haos.
Kako je naveo, zaplena bi mogla da izazove haos, u, kako se ističe, očiglednom odgovoru na izjave američkog predsednika Donalda Trampa da bi šteta na brodovima i teretu mogla da bude nadoknađena novcem Irana koji se nalazi pod kontrolom SAD.
Arakči je na mreži Iks poručio da je "zaplena imovine druge nacije radi plaćanja nepovezanih budućih potraživanja zapaljiv presedan".
- Oni koji slave ili profitiraju od takvih sredstava treba da zapamte: kada vlade normalizuju konfiskaciju, ničija imovina nije bezbedna. Haos koji nastaje neće biti lep niti miran - naveo je Arakči.
Tramp je prethodno na mreži Truth Social napisao da će šteta na brodovima i teretu u Ormuskom moreuzu biti nadoknađena iranskim novcem koji SAD "imaju u svom posedu i kojim upravljaju", ocenivši da je to "pravedan i ispravan potez".
BONUS VIDEO
Preporučujemo
AKCIJA MOSADA: Osujetili smo zaveru Irana za ubacivanje u Izrael i napad na zvaničnike
23. 07. 2026. u 20:45
DA LI SMO SPREMNI ZA TOTALNI SUKOB? Obnovljeni udari SAD i Irana, nazire se veliki rat
24. 07. 2026. u 06:45
"JOŠ NISU PRETRPELI DOVOLjNO BOLA": Tramp „blizu“ odluke o „masovnom napadu“ na Iran
23. 07. 2026. u 18:45
OPOMENA TRAMPU: Simbolična rezolucija Predstavničkog doma SAD protiv rata sa Iranom
23. 07. 2026. u 21:31
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
IRAN POSLAO HITNU PORUKU NAŠIM KOMŠIJAMA: Nemojte to da dozvolite Americi!
IRAN je danas upozorio Bugarsku da ne dozvoli Sjedinjenim Američkim Državama korišćenje svoje teritorije za vojne operacije protiv Teherana, nakon što je bugarska vlada najavila da će tražiti odobrenje parlamenta za razmeštanje američkih aviona za dopunu goriva u toj zemlji.
21. 07. 2026. u 18:37
NOVA FAZA SUKOBA NA BLISKOM ISTOKU: Iran prvi put direktno napao ovu zemlju!
IRAN je saopštio da je u petak izveo nove napade na američke objekte na Bliskom istoku, uključujući i prvi direktan napad u Siriji, nakon šeste uzastopne noći američkih udara na iranske vojne objekte.
17. 07. 2026. u 12:51
DEČAK JEO KOBASICU I UMRO: "Kad bi znali šta krpelj može..." Prvi smrtni slučaj u svetu
REČ je o prvom poznatom smrtnom slučaju na svetu uzrokovanom ovom alergijom.
23. 07. 2026. u 07:19 >> 23:04
Komentari (0)