VELIKO UPOZORENJE ABASA ARAKČIJA: "Nastaće haos – neće biti lep niti miran"

IRANSKI ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio je danas da bi zaplena iranske imovine mogla da izazove haos.

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Kako je naveo, zaplena bi mogla da izazove haos, u, kako se ističe, očiglednom odgovoru na izjave američkog predsednika Donalda Trampa da bi šteta na brodovima i teretu mogla da bude nadoknađena novcem Irana koji se nalazi pod kontrolom SAD.

Arakči je na mreži Iks poručio da je "zaplena imovine druge nacije radi plaćanja nepovezanih budućih potraživanja zapaljiv presedan".

- Oni koji slave ili profitiraju od takvih sredstava treba da zapamte: kada vlade normalizuju konfiskaciju, ničija imovina nije bezbedna. Haos koji nastaje neće biti lep niti miran - naveo je Arakči.

Tramp je prethodno na mreži Truth Social napisao da će šteta na brodovima i teretu u Ormuskom moreuzu biti nadoknađena iranskim novcem koji SAD "imaju u svom posedu i kojim upravljaju", ocenivši da je to "pravedan i ispravan potez".

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