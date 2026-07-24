SOFTVER PREKO KAMERA SKENIRA LICA: U Londonu uhapšeno na stotine prestupnika, policija oduševljena, građani podeljeni

DOK je londonska policija oduševljena eksperimentom u kom kompjuterski program u realnom vremenu na ulici prepoznaje prolaznike i "smešta" ih iza brave ako za to postoji nalog, pravi cunami reakcija preplavio je Veliku Britaniju.

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Osim argumenta da program narušava slobodu građana, ističe se i činjenica da zakon koji bi trebalo da ga reguliše ne postoji. Ipak, već je uhapšeno na stotine ljudi.

Među prolaznicima ova praksa, izaziva izrazito negativne reakcije, mada manji broj anketiranih tvrdi da se zbog prisustva policije oseća bezbednije. Londonci mahom ističu da je potrebno pronaći ravnotežu između zaštite građanskih sloboda i borbe protiv kriminala u gradu kao što je njihov. Preovladava stav da nadzora ima previše. Pojedini postavljaju pitanje da li je to početak stvaranja policijske države.

Britanci se pitaju gde je granica privatnosti, ali Ben Rasel, direktor obaveštajnog odeljenja londonske policije, smatra da je reč o velikom uspehu. Od 2024, uhapšeno je oko 2.500 osoba, od čega 900 samo ove godine. Po njegovim rečima, tehnologija se pokazala kao veoma efikasna.

Dostavni kombi, postavljn na Trgu Sloan Skver u londonskoj četvrti Čelsi, na čijem krovu su nadzorne kamere, jedan je od "mozgova" operacije. Ispred kombija dežura nekoliko uniformisanih policajaca, a iza ugla, postavljena je konstrukcija s dodatnim kamerama, piše Dojče vele.

Moćan alat ugrožava pojedince AKTIVISTA Džek Kolson iz organizacije Big Brader Voč upozorava da nije precizno definisano na koji način policija sme da koristi tehnologiju prepoznavanja lica. Kolson ističe da je skeniranje lica posebno osetljivo, jer omogućava nedvosmislenu identifikaciju pojedinca, a prikupljeni podaci mogli bi da budu sačuvani i korišćeni u razne svrhe. - Ti podaci mogli bi da se koriste za najrazličitije namene. Reč je o veoma ozbiljnoj meri i moćnom alatu za svaku vladu - upozorava ovaj aktivista.

Na kombiju je istaknuto obaveštenje da se sprovodi eksperiment automatskog prepoznavanja lica. Kamere skeniraju lica prolaznika, a softver snimke odmah upoređuje s bazom podataka u kojoj se nalaze tražene osobe. Ako sistem prepozna podudaranje, fotografija se automatski pojavljuje na mobilnim telefonima policajaca na terenu. Hapšenja su gotovo svakodnevna.

Kamere skeniraju lica prolaznika, a softver snimke odmah upoređuje s bazom podataka u kojoj se nalaze tražene osobeKamere skeniraju lica prolaznika, a softver snimke odmah upoređuje s bazom podataka u kojoj se nalaze tražene osobe.

Policija tvrdi da su lažne uzbune izuzetno retke, budući da puko podudaranje s bazom podataka nije dovoljno za hapšenje, jer identitet osobe mora prethodno da bude potvrđen i ličnim dokumenatima.

Automatsko prepoznavanje lica koristi se i na evropskom kontinentu, ali samo u izuzetnim slučajevima ili na automatskim graničnim prelazima. Kamere su u Londonu, međutim, već postavljene gotovo na svakom uglu. Policija godinama koristi video-snimke tokom istraga kako bi identifikovala počinioce krivičnih dela. Ipak, ovaj sistem za prepoznavanje lica u realnom vremenu predstavlja značajan korak dalje.

Do sada je za pregled snimaka u Velikoj Britaniji uglavnom morala da postoji konkretna istraga. Novi sistem, međutim, aktivno traži osobe koje se nalaze u policijskoj bazi podataka.