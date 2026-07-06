BITNE SU MU VUČIĆEVE REČI: Tramp objavio intervju predsednika Srbije
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp ponovo je, na svojoj društvenoj mreži, podelio intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ali ovog puta za Foks njuz.
Tramp je i u maju objavio je na svojoj društvenoj mreži Istina intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ali sad se radi o Vučićevom intervjuu Foks njuzu.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervjuu za Foks njuz da su odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država doživeli dramatičnu promenu tokom mandata predsednika Donalda Trampa, što je, kako kaže, promenilo i percepciju građana u zemlji, u kojoj su sećanja na NATO agresiju 1999. godine, kako se navodi, i dalje duboko ukorenjena.
Vučić je, u tom intervjuu, pozvao Trampa da poseti Srbiju.
Preporučujemo
"GOST SAM NAŠEG PRIJATELjA" Salvini se oglasio posle razgovora s Vučićem
06. 07. 2026. u 22:25
BRNABIĆEVA ĐILASU: Ići ću na inauguraciju rukovodstva svake zemlje koja ne priznaje KiM
06. 07. 2026. u 21:22
VUČIĆ DOČEKAO ITALIJANSKOG MINISTRA SALVINIJA: U toku sastanak dve delegacije
06. 07. 2026. u 20:06
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
DRAMA NA NEBU: Ruski avioni izbacili uređaje blizu britanskog nosača aviona, hitno dignuti F-35
VELIKA Britanija presrela je dva ruska aviona nakon što je premestila nosač aviona ka Arktičkom krugu radi podrške misijama NATO.
06. 07. 2026. u 09:38
NOVINARKA MARIJA NAĐENA MRTVA U AUTU: Kamere snimile poslednje trenutke
GRČKU je potresla vest o iznenadnoj smrti novinarke Marije Antonijanaki, koja je pronađena mrtva u svom automobilu u Iraklionu na Kritu.
06. 07. 2026. u 10:26
"SPAVAO BIH S NjOM I OŽENIO JE!" Skandal premijera Australije sa Kajli Minog - oženio se pre 6 meseci, a sad se izvinjava
AUSTRALIJSKI premijer Entoni Albaneze uputio je nedvosmisleno izvinjenje zbog komentara o pop zvezdi Kajli Minog koje je prošle nedelje izneo tokom gostovanja u jednom podkastu. Njegove izjave izazvale su talas osuda, a kritičari su ih nazvali „potpuno neprimerenim” i poručili da „omalovažavaju funkciju premijera”, piše Bi-Bi-Si.
06. 07. 2026. u 18:21 >> 18:21
Komentari (0)