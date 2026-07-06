Politika

BITNE SU MU VUČIĆEVE REČI: Tramp objavio intervju predsednika Srbije

Novosti online

06. 07. 2026. u 18:07

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PREDSEDNIK SAD Donald Tramp ponovo je, na svojoj društvenoj mreži, podelio intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ali ovog puta za Foks njuz.

БИТНЕ СУ МУ ВУЧИЋЕВЕ РЕЧИ: Трамп објавио интервју председника Србије

Foto: Instagram/Buducnost Srbije

Tramp je i u maju objavio je na svojoj društvenoj mreži Istina intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ali sad se radi o Vučićevom intervjuu Foks njuzu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervjuu za Foks njuz da su odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država doživeli dramatičnu promenu tokom mandata predsednika Donalda Trampa, što je, kako kaže, promenilo i percepciju građana u zemlji, u kojoj su sećanja na NATO agresiju 1999. godine, kako se navodi, i dalje duboko ukorenjena.

Vučić je, u tom intervjuu, pozvao Trampa da poseti Srbiju.

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