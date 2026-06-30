Svet

PUTIN U VELIKOM PROBLEMU Zelenski: Ukrajinske snage pogodile ruski svemirski komunikacioni centar Dubna

В.Н.

30. 06. 2026. u 11:36

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PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da su ukrajinske snage pogodile ruski svemirski komunikacioni centar u Dubni, u Moskovskoj oblasti, koji se koristi za izviđačke i koordinacione aktivnosti ruskih snaga u Ukrajini.

ПУТИН У ВЕЛИКОМ ПРОБЛЕМУ Зеленски: Украјинске снаге погодиле руски свемирски комуникациони центар Дубна

Foto: Tanjug/AP/Vyacheslav Prokofyev

Zelenski je naveo na platformi X da je objekat udaljen više od 500 kilometara od ukrajinske granice, kao i da je reč o jednom od više sličnih ciljeva koji su, kako je dodao, prethodno gađani u Moskovskoj i Vladimirskoj oblasti.

On je ocenio ove napade kao deo "dugoročne strategije" čiji je cilj otežavanje ruskih vojnih operacija.

"Postepeno sprovodimo naš plan dugoročnih sankcija i maksimalno otežavamo državi agresoru sprovođenje agresivnih operacija protiv Ukrajine i okupaciju naših teritorija. Pripremaju se odgovarajuće akcije protiv drugih sličnih neprijateljskih objekata", poručio je Zelenski.
 

(Tanjug)

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