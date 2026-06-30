PUTIN U VELIKOM PROBLEMU Zelenski: Ukrajinske snage pogodile ruski svemirski komunikacioni centar Dubna

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da su ukrajinske snage pogodile ruski svemirski komunikacioni centar u Dubni, u Moskovskoj oblasti, koji se koristi za izviđačke i koordinacione aktivnosti ruskih snaga u Ukrajini.

Foto: Tanjug/AP/Vyacheslav Prokofyev

Zelenski je naveo na platformi X da je objekat udaljen više od 500 kilometara od ukrajinske granice, kao i da je reč o jednom od više sličnih ciljeva koji su, kako je dodao, prethodno gađani u Moskovskoj i Vladimirskoj oblasti.

On je ocenio ove napade kao deo "dugoročne strategije" čiji je cilj otežavanje ruskih vojnih operacija.

"Postepeno sprovodimo naš plan dugoročnih sankcija i maksimalno otežavamo državi agresoru sprovođenje agresivnih operacija protiv Ukrajine i okupaciju naših teritorija. Pripremaju se odgovarajuće akcije protiv drugih sličnih neprijateljskih objekata", poručio je Zelenski.



(Tanjug)